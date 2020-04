Úrady vo Wuchane vyzývajú obyvateľov na ostražitosť

Wuchan 3. apríla (TASR) - Vodca komunistickej strany v čínskom meste Wuchan Wang Čong-lin v piatok varoval obyvateľov mesta, aby zostávali vo svojich domovoch a boli naďalej ostražití. Udialo sa tak len pár dní pred plánovaným zrušením cestovných obmedzení v tomto stredočínskom priemyselnom veľkomeste, ktoré bolo pôvodným epicentrom epidémie koronavírusu. Informoval o tom denník The Guardian.



Wang Čong-lin, ktorý je zároveň najvyšším predstaviteľom mesta, naliehal na opatrnosť v čase, keď miestne úrady postupne začali zmierňovať niektoré z prísnych opatrení prijatých s cieľom zabrániť rýchlemu šíreniu vírusu.



Od stredy 8. apríla majú mať možnosť voľného pohybu a cestovania všetci miestni obyvatelia, u ktorých sa nepreukázala nákaza, ktorí nemajú symptómy ochorenia ani blízkych infikovaných vírusom.



Aj keď denný počet nových prípadov nákazy v meste od februára dramaticky klesol, Wang Čong-lin uviedol, že riziko opätovného vypuknutia epidémie tam zostáva vysoké z dôvodu vnútorných aj vonkajších rizík, a preto je nutné aj naďalej zachovávať preventívne a kontrolné opatrenia.



Obmedzenia sa však naopak vracajú aj do iných častí Číny. V Šanghaji sú opäť uzavreté turistické atrakcie a pamiatky. Mesto Ťin-čou uviedlo, že karaoke bary, internetové kaviarne a akékoľvek kultúrne zariadenia, kde sa stretáva viac ľudí, by sa nemali otvárať. Zatvoriť sa opätovne museli aj obchody, ktoré sa už medzičasom otvorili.



Od začiatku prepuknutia pandémie Čína zaznamenala už 81.620 prípadov nákazy a 3322 úmrtí.



Úroveň transparentnosti príslušných čínskych štatistík je však stále spochybňovaná. Až do tohto týždňa sa v týchto štatistikách napríklad neuvádzali ľudia, ktorí síce boli testovaní pozitívne, no nevykazovali žiadne príznaky ochorenia.



V piatok Čína oznámila 31 nových potvrdených prípadov nákazy a štyri nové úmrtia, ku ktorým došlo vo Wuchane. Väčšina z nových infikovaných sa nakazila v zahraničí.



V sobotu si Čína v rámci celoštátnej spomienky uctí pamiatku zdravotníkov, ktorí prišli o život v rámci boja proti epidémii koronavírusu. Podľa údajov čínskej vlády ich ochorelo viac ako 3000 a 14 zomrelo.