Čína: USA by predajom dronov Taiwanu narušili americko-čínske vzťahy

Peking 7. augusta (TASR) - Spojené štáty by predajom vojenského materiálu Taiwanu vážne narušili čínsko-americké vzťahy. V piatok to vyhlásil hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Wang Wen-pin, píše agentúra Reuters.



Hovorca čínskej diplomacie sa tak vyjadril po zistení, že Washington rokuje s Taiwanom o predaji najmenej štyroch špionážnych dronov, približuje agentúra.



Rokovania o predaji dronov pre agentúru Reuters vo štvrtok potvrdilo šesť amerických zdrojov oboznámených s problematikou.



Peking v rámci politiky "jednej Číny" považuje Taiwan za svoje právoplatné územie. Preto sa obáva, že Taiwanu by nové drony s omnoho väčším doletom, než aké v súčasnosti vlastní, umožnili priamo získavať informácie o čínskom letectve, raketách a iných zariadeniach, vysvetľuje Reuters.