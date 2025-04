Čína uskutočnila pri Taiwane cvičenia zamerané na „presné údery“

Tchaj-pej 1. apríla (TASR) - Čína v utorok vyslala armádu, námorníctvo a vzdušné sily k ostrovnému štátu Taiwan v rámci rozsiahlych vojenských cvičení. Podľa Pekingu sa manévre zamerali na „presné údery“ a blokádu samosprávneho Taiwanu, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Taiwan v reakcii na cvičenia vyslal do oblasti vlastné lietadlá a lode a nasadil pozemné raketové systémy. Obvinil Peking z toho, že je „najväčším pôvodcom problémov na svete“.



K cvičeniam došlo po tom, čo americký minister obrany Pete Hegseth v nedeľu v Japonsku vyhlásil, že Spojené štáty zabezpečia „spoľahlivé odstrašenie“ v Taiwanskom prielive. Čína nesúhlasí s americkou podporou Taiwanu, ktorý považuje za súčasť svojho územia. Opakovane nevylučuje ani použitie sily na to, aby ho opäť dostala pod svoju kontrolu, hoci Taiwan má od roku 1949 nezávislú vládu. Peking v posledných rokoch zvýšil vojenský, diplomatický a politický tlak voči ostrovu.



„(Taiwanské) úrady tvrdohlavo zastávajú nezávislosť Taiwanu. Ich márny pokus oddeliť krajinu zvonku snahou získať nezávislosť je však ako modlivka, ktorá sa snaží zastaviť voz - je odsúdená na neúspech,“ povedal v Pekingu hovorca ministerstva zahraničných vecí v utorok na pravidelnom brífingu.



Cieľom utorkových cvičení bolo vyslať „dôrazné varovanie“ a odstrašiť údajných separatistov na Taiwane, uviedol Peking. V rámci manévrov Čína vykonala napríklad „hliadky bojovej pripravenosti námorného a vzdušného priestoru, nacvičovala útoky na námorné a pozemné ciele či blokádu kľúčových oblastí námorných ciest“, uviedol predstaviteľ ozbrojených síl.



„Snaha o získanie nezávislosti dostáva obyvateľov Taiwanu do nebezpečnej vojnovej situácie,“ povedala hovorkyňa pekinského úradu pre záležitosti Taiwanu.



Taiwanský prezidentský úrad odsúdil „eskalačné kroky Číny“ a premiér Čuo Žung-tchaj povedal, že „uchyľovať sa k prejavom vojenskej sily nie je to, o čo by sa moderné a progresívne spoločnosti mali usilovať“.