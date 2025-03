Čína usporiada rozhovory s Ruskom a Iránom o jadrovom programe

Peking 12. marca (TASR) - Čína v piatok (14. 3) usporiada trojstranné stretnutie s Ruskom a Iránom o jadrovom programe Teheránu. Oznámilo to v stredu čínske ministerstvo zahraničných vecí. Trojica štátov si podľa neho vymení názory na jadrovú otázku a ďalšie záležitosti spoločného záujmu. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Stretnutie bude viesť námestník čínskeho ministra zahraničných vecí Ma Čao-sü. Zúčastní sa na ňom jeho ruský a iránsky náprotivok, Sergej Riabkov a Kazím Gharíb Abádí.



Spojené štáty počas prvého funkčného obdobia prezidenta Donalda Trumpa v roku 2018 jednostranne odstúpili od medzinárodnej jadrovej dohody s Iránom a na krajinu opätovne uvalili sankcie.



Teherán dohodu z roku 2015 plnil ešte rok, no neskôr postupne prestával svoje záväzky dodržiavať. Snahy oživiť túto dohodu, ktorá obmedzovala iránsky jadrový program výmenou za miernejšie sankcie, odvtedy neboli úspešné.



Trump minulý týždeň podľa svojich slov poslal vedeniu Iránu list, v ktorom vyjadril zámer rokovať o dohode o jeho jadrovom programe. Podľa neho nie je možné dopustiť, aby sa objavila ďalšia jadrová zbraň. Preto dúfa, že iránska strana bude s rozhovormi súhlasiť. Šéf iránskej diplomacie v stredu potvrdil, že Trumpov list čoskoro dostane.



Západné krajiny sa obávajú, že Irán vlastniaci jadrové zbrane by mohol ohroziť Izrael a arabské krajiny v Perzskom zálive vyvážajúce ropu a vyvolať regionálne preteky v zbrojení. Irán však opakovane popiera obvinenia, že chce vlastniť jadrové zbrane a tvrdí, že jeho jadrový program má mierový charakter.



O tejto veci Irán rokoval ešte koncom februára s Britániou, Francúzskom a Nemeckom, s ktorými vlani v novembri obnovil dialóg vo veci svojho jadrového programu. Ďalšie kolo rozhovorov s predstaviteľmi týchto európskych krajín by sa podľa iránskych úradov malo konať do troch týždňov.