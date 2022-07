Peking 29. júla (TASR) - Čína usporiada v sobotu vojenské cvičenie v Taiwanskom prielive. Oznámila to čínska vláda vo štvrtkovom vyhlásení, ktoré však až v piatok priniesli čínske štátne médiá. Agentúra AFP pripomína, že Taiwan by pritom cez víkend mohla potenciálne navštíviť šéfka americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová v rámci svojej cesty po ázijských krajinách.



Manévre obmedzeného rozsahu sa uskutočnia pri ostrove Pching-tchan v čínskej provincii Fu-ťien. "Od 8.00 h do 21.00 h sa bude strieľať ostrou muníciou, pričom akýkoľvek vstup (do týchto vôd) bude zakázaný," uviedla čínska vláda. AFP približuje, že ide o oblasť ležiacu asi 120 kilometrov od pobrežia Taiwanu.



Medzi USA a Čínou, dvoma najsilnejšími svetovými ekonomikami, čoraz viac narastá napätie spôsobené práve otázkou Taiwanu.



Čínsky prezident Si Ťin-pching vo štvrtok amerického prezidenta Joea Bidena v ich spoločnom telefonáte varoval pred "zahrávaním sa s ohňom" v súvislosti s Taiwanom. "Tí, ktorí sa hrajú s ohňom, sa napokon popália," povedal Bidenovi.



Americká administratíva dosiaľ nepotvrdila ani nevyvrátila správy o tom, že Pelosiová, ktorá je kľúčovou spojenkyňou Bidena, sa chystá zastaviť na Taiwane počas svojej cesty po Ázii. Tieto informácie verejne nekomentovala ani samotná Pelosiová.



Čína dala verejne najavo, že takúto cestu by vnímala ako provokáciu vzhľadom na to, že Taiwan považuje za svoje územie.