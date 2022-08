Muž s nožom útočil v čínskej škôlke, tri osoby prišli o život

Peking 3. augusta (TASR) — Tri osoby prišli o život a šesť ďalších utrpelo zranenia pri stredajšom útoku nožom v škôlke v provincii Ťiang-si na juhovýchode Číny. Podozrivého muža vo veku 48 rokov sa zatiaľ polícii chytiť nepodarilo. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Polícia vo vyhlásení na čínskej sociálnej sieti Sina Weibo priblížila, že "gangster so šiltovkou a maskou" na tvári vtrhol do súkromnej škôlky v okrese An-fu stredu okolo 10.00 h miestneho času (04.00 SELČ). Bezpečnostné zložky sa usilujú podozrivého dolapiť, dodala polícia.



Polícia vek obetí incidentu nezverejnila. Na videu, ktoré zdieľal štátny denník Beijing Daily, je vidieť policajta nesúceho na rukách do sanitky malé dieťa.



Masové násilné činy sú v Číne zriedkavosťou, nakoľko Peking prísne zakazuje svojim občanom vlastniť strelné zbrane, avšak v posledných rokoch došlo ku viacerým útokom nožom, poznamenala AFP.



Vlani v apríli usmrtil muž ozbrojený nožom v škôlke na juhu Číny dve deti a 16 ďalších zranil. Štyria ľudia utrpeli zranenia v júli v nemocnici v Šanghaji, kde došlo k ďalšiemu útoku s použitím bodnej zbrane. Vlani v júni prišlo o život šesť osôb a 14 sa zranilo vo východočínskom meste An-čching, kde útočil nožom muž na okoloidúcich na nákupnej ulici.



Útoky zamerané voči predškolským zariadeniam či žiakom škôl páchajú údajne osoby, ktoré sa chcú pomstiť spoločnosti. V roku 2020 bola napríklad na trest smrti odsúdená žena, ktorá sa svojej kolegyni chcela pomstiť tak, že do raňajkovej kaše nasypala škôlkarom dusitan sodný. Následne sa zdravotné ťažkosti objavili u 25 detí a jedno po niekoľkých mesiacoch zomrelo.