Čína uvalila sakcie na piatich europoslancov vrátane Miriam Lexmann

Pekig 22. marca (TASR) - Čína v pondelok ohlásila sankcie voči 10 európskym osobnostiam a štyrom inštitúciám, ktoré údajne poškodzujú čínske záujmy. Ide o reakciu Pekingu na sankcie voči čínskym predstaviteľom a subjektom, ktoré v pondelok prijala EÚ v súvislosti s represiami voči ujgurskej menšine. Informovala o tom agentúra AFP.



Čínsky rezort diplomacie sankcie EÚ okamžite odsúdil a ohlásil odvetné opatrenia: medzi sankcionovanými osobnosťami je aj päť poslancov Európskeho parlamentu vrátane slovenskej europoslankyne Miriam Lexmann.



Pondelňajšie rozhodnutie ministrov zahraničných vecí EÚ je podľa Pekingu založené len na "klamstvách a dezinformáciách" a je hrubým zásahom do vnútorných záležitostí Číny.



Ďalšími europoslancami, na ktorých Peking uvalil sankcie, sú Reinhard Butikofer, Michael Gahler, Raphaël Glucksmann a Ilchan Kjučjuk. Sankčné opatrenia sa vzťahujú aj na nemeckého výskumníka Adriana Zenza, ktorého správy o zaobchádzaní s Ujgurmi v čínskej provincii Sin-ťiang boli terčom ostrej kritiky Pekingu.



Tieto osobnosti a ich rodinní príslušníci budú mať zakázané cestovať do Číny, Honkongu a Macaaa a vykonávať s nimi súvisiace finančné transakcie.



Sankcionované boli aj štyri inštitúcie: Politický a bezpečnostný výbor Rady EÚ, Podvýbor európskeho parlamentu pre ľudské práva, nemecký Inštitút pre čínske štúdie a dánska nadácia s názvom Aliancia demokracií. Aké konkrétne opatrenia sa budú vzťahovať na tieto subjekty, Peking neuviedol.



Ministri zahraničných vecí členských krajín Európskej únie schválili v pondelok v Bruseli prijatie sankcií voči štyrom čínskym predstaviteľom a jednému právneho subjektu v súvislosti so zásahom Pekingu proti ujgurskej menšine.



EÚ zaviedla reštriktívne opatrenia týkajúce sa porušovania ľudských práv v Číne vôbec prvýkrát od masakry na pekinskom Námestí nebeského pokoja (Tchien-an-men) z júna 1989.



Rozhodnutie o sankciách padlo počas minulotýždňových rokovaní veľvyslancov členských krajín pri EÚ (COREPER).