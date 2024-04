Čína uvalila sankcie na dve americké zbrojovky

Peking 11. apríla (TASR) - Čína vo štvrtok oznámila sankcie proti dvom americkým zbrojárskym spoločnostiam za to, že podporujú predaj zbraní Taiwanu. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Čína zmrazila vo svojej jurisdikcii aktíva spoločností General Atomics Aeronautical Systems a General Dynamics Land Systems. Opatrenie tiež zakazuje manažmentu spoločností vstup do krajiny.



Spoločnosť General Dynamics prevádzkuje služby leteckej dopravy prostredníctvom malých biznis lietadiel. Tie sú závislé od západných technológií. Spoločnosť sa podieľa na výrobe amerických tankov Abrams, ktoré Taiwan kupuje ako náhradu za staršie tanky.



General Atomics vyrába bezpilotné lietadlá Predator a Reaper používané americkou armádou. Čínske úrady nezachádzali do podrobností o údajnej účasti spoločnosti na dodávkach zbraní Taiwanu.



"Pokračujúci predaj zbraní z USA do čínskeho regiónu Taiwan vážne porušuje princíp jednej Číny a ustanovenia troch spoločných komuniké Číny a USA, zasahuje do vnútorných záležitostí Číny a narúša jej zvrchovanosť a územnú celistvosť," uviedlo čínske ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení.



V januári zaviedla Čína sankcie proti piatim americkým spoločnostiam v reakcii na dodávky zbraní na Taiwan.



Peking považuje Taiwan v rámci oficiálnej politiky jednej Číny za súčasť svojho územia, hoci tento ostrov má od roku 1949 vlastnú demokraticky zvolenú vládu. Taiwan nároky Pekingu odmieta a zdôrazňuje, že o osude ostrova môžu rozhodovať len jeho obyvatelia.