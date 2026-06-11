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Čína uvalila sankcie na filipínskeho ministra obrany

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Teodoro, jeho manželka a dieťa budú mať zakázaný vstup na čínsku pevninu, do Hongkongu a Macaa.

Autor TASR
Peking 11. júna (TASR) - Čína uvalila sankcie na filipínskeho ministra obrany Gilberta Teodora za jeho „nezodpovedné výroky o Číne“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Teodoro, jeho manželka a dieťa budú mať zakázaný vstup na čínsku pevninu, do Hongkongu a Macaa, uviedol vo vyhlásení nemenovaný hovorca čínskeho rezortu diplomacie. Doplnil, že „organizáciám a jednotlivcom v Číne“ bude zakázané „zapájať sa do akýchkoľvek transakcií, spolupráce alebo iných aktivít s ním, jeho manželkou a dieťaťom“.

Teodorova rétorika „podkopáva legitímne záujmy Číny a sabotuje čínsko-filipínske vzťahy“, dodal hovorca, pričom nešpecifikoval, na ktoré výroky sa odvoláva.

Teodoro v máji kritizoval aktivity Pekingu v sporných vodách a uviedol, že Filipíny „neobetujú svoju územnú celistvosť a suverenitu“.

Hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning minulý týždeň v reakcii na Teodorove vyjadrenia uviedla, že filipínsky minister je „známy očierňovaním Číny“.

„Záleží mu len na vlastných sebeckých záujmoch, a to do takej miery, že je ochotný predvádzať politické divadlo aj vtedy, keď je v stávke blaho ľudí,“ povedala.

Filipíny a Čína vedú v Juhočínskom mori dlhoročný spor o územie. Čína si nárokuje takmer celú vodnú trasu a odmieta nároky iných krajín v tomto regióne. V oblasti je preto dlhodobo napätá situácia. Medzinárodný arbitrážny súd pritom už v roku 2016 odmietol nároky Pekingu na takmer celú obchodnú cestu v Juhočínskom mori. Čína sa však nezúčastnila na súdnom pojednávaní a jeho verdikt neakceptuje.

Peking do danej oblasti pravidelne vysiela vojnové lode a plavidlá pobrežnej stráže, aby zabránil Manile v prístupe k dôležitým útesom a ostrovom v tejto oblasti.
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