< sekcia Zahraničie
Čína uvalila sankcie na japonského dôstojníka za spoluprácu s Taiwanom
Peking opakovane deklaruje - a nevylučuje pritom ani použitie sily, - že jedného dňa Taiwan ovládne.
Autor TASR
Peking 15. decembra (TASR) - Čína v pondelok uvalila sankcie na bývalého vysokého dôstojníka japonskej armády za „spoluprácu so separatistickými silami za nezávislosť Taiwanu,“ uviedlo čínske ministerstvo zahraničných vecí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Šigeru Iwasaki, ktorý bol v rokoch 2012 až 2014 náčelníkom generálneho štábu japonských ozbrojených síl, bol podľa taiwanských médií v marci menovaný za poradcu taiwanskej vlády.
Sankcie prichádzajú v čase napätia medzi Čínou a Japonskom po tom, čo japonská premiérka Sanae Takaičiová začiatkom novembra uviedla, že že ozbrojené útoky Číny na Taiwan by mohli Japonsko podnietiť k tomu, aby tento ostrov vojensky podporilo. Na ostrov si ale nárokuje Čína a na komentáre líderky reagovala pobúrene.
Peking opakovane deklaruje - a nevylučuje pritom ani použitie sily, - že jedného dňa Taiwan ovládne. Čína považuje Taiwan za svoju odštiepeneckú provinciu aj napriek tomu, že tento ostrov má od roku 1949 nezávislú vládu.
Peking v pondelok vyhlásil, že je kategoricky proti tomu, aby Iwasaki prevzal funkciu poradcu.
Generál vo výslužbe „otvorene spolupracoval so separatistickými silami bojujúcimi za nezávislosť Taiwanu, čím vážne porušil princíp jednej Číny a poškodil suverenitu a územnú celistvosť Číny“, uviedlo čínske ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení.
V rámci oznámených „protiopatrení“ má 72-ročný muž zakázaný vstup do Číny, vrátane Hongkongu a Macaa, a všetky jeho aktíva v krajine budú zmrazené. Rezort doplnil, že organizácie a obyvatelia Číny majú tiež zakázané s ním spolupracovať.
Japonské ministerstvo zahraničných vecí medzičasom uviedlo, že je „poľutovaniahodné, že čínska strana prijala jednostranné opatrenia, ktoré majú zrejme slúžiť na zastrašovanie osoby s odlišným názorom“.
Šigeru Iwasaki, ktorý bol v rokoch 2012 až 2014 náčelníkom generálneho štábu japonských ozbrojených síl, bol podľa taiwanských médií v marci menovaný za poradcu taiwanskej vlády.
Sankcie prichádzajú v čase napätia medzi Čínou a Japonskom po tom, čo japonská premiérka Sanae Takaičiová začiatkom novembra uviedla, že že ozbrojené útoky Číny na Taiwan by mohli Japonsko podnietiť k tomu, aby tento ostrov vojensky podporilo. Na ostrov si ale nárokuje Čína a na komentáre líderky reagovala pobúrene.
Peking opakovane deklaruje - a nevylučuje pritom ani použitie sily, - že jedného dňa Taiwan ovládne. Čína považuje Taiwan za svoju odštiepeneckú provinciu aj napriek tomu, že tento ostrov má od roku 1949 nezávislú vládu.
Peking v pondelok vyhlásil, že je kategoricky proti tomu, aby Iwasaki prevzal funkciu poradcu.
Generál vo výslužbe „otvorene spolupracoval so separatistickými silami bojujúcimi za nezávislosť Taiwanu, čím vážne porušil princíp jednej Číny a poškodil suverenitu a územnú celistvosť Číny“, uviedlo čínske ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení.
V rámci oznámených „protiopatrení“ má 72-ročný muž zakázaný vstup do Číny, vrátane Hongkongu a Macaa, a všetky jeho aktíva v krajine budú zmrazené. Rezort doplnil, že organizácie a obyvatelia Číny majú tiež zakázané s ním spolupracovať.
Japonské ministerstvo zahraničných vecí medzičasom uviedlo, že je „poľutovaniahodné, že čínska strana prijala jednostranné opatrenia, ktoré majú zrejme slúžiť na zastrašovanie osoby s odlišným názorom“.