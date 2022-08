Čína uvalila sankcie na litovskú političku za to, že navštívila Taiwan

Peking 12. augusta (TASR) - Čína uvalila sankcie na námestníčku litovského ministra dopravy Agné Vaiciukevičiuté za to, že navštívila Taiwan, ktorý Peking považuje za súčasť svojho územia. V piatok o tom informovalo čínske ministerstvo zahraničných vecí. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



Čínsky rezort diplomacie uviedol, že Vaiciukevičiuté "pošliapala princíp jednej Číny, vážne zasiahla do čínskych vnútorných záležitostí a podkopala tak jej zvrchovanosť a územnú celistvosť".



Konkrétnejšie informácie o povahe sankcií čínske ministerstvo zahraničných vecí nespresnilo, dodalo však, že budú tiež pozastavené všetky formy spolupráce s litovským ministerstvom dopravy a komunikácií.



Agné Vaiciukevičiuté pricestovala do Tchaj-peja ešte v nedeľu.



Situácia medzi Čínou a Taiwanom sa vyostrila po tom, ako 2. augusta pricestovala na Taiwan predsedníčka americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová. Čínu táto cesta rozhnevala, keďže tento samosprávny ostrov považuje za súčasť svojho územia.



Peking v reakcii na návštevu Pelosiovej začal o dva dni neskôr v Taiwanskom prielive vojenské cvičenia, ktoré mali pôvodne trvať do nedele minulého týždňa, no napokon trvali až do tejto stredy. Podľa taiwanských predstaviteľov boli manévre v rozpore s pravidlami Organizácie Spojených národov, narúšali územnú suverenitu Taiwanu a priamo ohrozili leteckú a námornú dopravu.