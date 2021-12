Čína uvalila sankcie na štyroch amerických predstaviteľov

Peking 21. decembra (TASR) - Čína ohlásila v utorok zavedenie nových sankcií voči štyrom členom americkej federálnej Komisie pre náboženskú slobodu vo svete (USCIRF). Ide o reakciu za sankcie, ktoré Washington nedávno uvalil na čínskych predstaviteľov za porušovanie ľudských práv moslimskej menšiny Ujgurov v autonómnomnej oblasti Sin-ťiang na západe Číny. Informovala o tom agentúra AP.



Washington nedávno zakázal dovoz všetkého tovaru zo Sin-ťiangu s výnimkou prípadov, keď budú tamojšie firmy schopné dokázať, že ich produkty neboli vyrobené nútenou prácou. Biely dom zároveň ohlásil diplomatický bojkot budúcoročnej zimnej olympiády v Pekingu.



Čína obvinenia z porušovania práv Ujgurov popiera. Najnovšími sankciami zakazuje americkým predstaviteľom vstup na svoje územie, ako aj na územie administratívnych oblastí Hongkongu a Macaa. Zároveň im bude zmrazený ich akýkoľvek prípadný majetok v Číne, uviedol hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Čao Li-ťien.



Sankcionovanými sú podľa jeho slov predsedníčka zmienenej americkej komisie Nadine Maenzová, podpredseda tohto orgánu Nury Turkel, a tiež jeho dvaja členovia – Anurima Bhargavová a James Carr.



Čína hrozila Spojeným štátom odvetnými sankciami odvtedy, ako americké ministerstvo financií 10. decembra oznámilo zavedenie sankcií voči dvom činiteľom – popredným predstaviteľom sinťianskej regionálnej vlády – obvineným z účasti na represiách voči Ujgurom a ďalším moslimským menšinám v Sin-ťiangu.



Washington obviňuje Peking z hromadného zadržiavania, nútených interrupcií a ďalších porušovaní ľudských práv týchto menšín. Od uvedeného termínu sankčný zoznam rozšírili USA aj o niekoľko čínskych biotechnologických spoločností.



"Spojené štáty by mali odvolať tzv. sankcie a prestať sa miešať do vecí Sin-ťiangu a vnútorných záležitostí Číny," povedal Čao Li-ťien. Dodal, že Čína "podnikne v súlade s vývojom situácie ďalšie odvetné kroky".



Spojené štáty a mnohé ľudskoprávne organizácie tvrdia, že Čína na Ujguroch pácha genocídu, vykonáva na ich nútenú sterilizáciu a zadržiava ich v obrovských táboroch, kde sú údajne nútení pracovať v továrňach.



Sin-ťiang je regiónom bohatým na nerastné suroviny a ťažbu, dôležitý pre poľnohospodársku produkciu – najmä pestovanie bavlny a paradajok – a je tiež priemyselným centrom. Podľa odhadov expertov OSN sa za posledné roky do zadržiavacích táborov v Sin-ťiangu dostalo vyše milión Ujgurov a príslušníkov iných moslimských menšín v rámci vládnej kampane na násilnú asimiláciu etnických menšín v Číne. Peking tieto obvinenia odmieta.