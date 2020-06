Čína uvalila väzbu na dvoch aktivistov, jeden kritizoval prezidenta

Peking 25. júna (TASR) - Čínske úrady vzali do väzby dvoch ľudskoprávnych aktivistov. Jeden z nich vyzval prezidenta Si Ťin-pchinga, aby pre nezvládnutie epidémie vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2 odstúpil z funkcie.



Podľa agentúry AFP o tom vo štvrtok informovali príbuzní a priatelia zadržaných.



Ting Ťia-si a Sü Č'-jung sú vedúcimi osobnosťami Nového občianskeho hnutia - skupiny na ochranu občianskych práv v Číne, ktorá požaduje ústavnú reformu a kritizuje vládnu korupciu.



Obaja sa v decembri minulého roku v provincii Fu-ťien zúčastnili na tajnom stretnutí právnikov a aktivistov angažujúcich sa v oblasti ľudských práv.



Mnohí z nich sú odvtedy zadržaní. Priatelia a rodina dvojice aktivistov tvrdia, že ich nemohli navštíviť ani kontaktovať.



Ting, ktorý pôsobil ako advokát v Pekingu, bol už predtým uväznený za protest proti korupcii úradníkov. Podľa svojej manželky Luo Šeng-čchun je teraz obvinený z "nabádania k rozvracaniu štátnej moci".



Luo dodala, že Tingova sestra dostala až v utorok oznámenie o jeho formálnom vzatí do väzby. Luo uviedla, že mala o manžela veľké obavy, keďže šesť mesiacov o ňom nemala žiadne správy. Vyjadrila tiež obavy, že mohol byť mučený. Súčasne vyslovila nádej, že teraz už úrady jej manželovi povolia schôdzky s jeho advokátom.



Süových príbuzných o jeho vzatí do väzby oficiálne informovala polícia z mesta Šan-tung minulú sobotu. Zadržiavaný bol pritom od februára, keď zverejnil sériu kritických blogov o reakcii komunistickej strany na ohnisko koronavírusu a vyzval prezidenta Siho, aby odstúpil.



Ľudskoprávna aktivistka Chua Ce podľa AFP uviedla, že zatiaľ čo v obvyklom súdnom konaní môžu právnici požiadať o stretnutie s obvinenými, dochádza v Číne aj k prípadom, keď im je toto právo zamietnuté.



Leo Lan z čínskeho pozorovateľského centre pre ľudské práva sa pre AFP vyjadril, že uvedená dvojica aktivistov by nemala byť zadržiavaná za to, že "sa stretáva s priateľmi, aby diskutovala o problémoch" súčasnej Číny.