Čína uvoľňuje obmedzenia cestovania v provincii Chu-pej

Peking 16. marca (TASR) - Čína uvoľní cestovné obmedzenia v provincii Chu-pej, ktorá je považovaná za pôvodné epicentrum šírenia nového druhu koronavírusu SARS-CoV-2, a umožní tak tisíckam robotníkov vrátiť sa do práce. S odvolaním sa na pondelkové informácie čínskej štátnej agentúry Sinchua o tom informovala agentúra AP.



Čínska agentúra uviedla, že mestá v okolí mesta Wu-chan, v ktorom sa nový typ koronavírusu objavil po prvý raz, si už objednávajú autobusy, aby mohli do fabrík pozvážať pracovníkov. Mnohí z nich totiž odcestovali pri príležitosti osláv lunárneho nového roka za svojimi rodinami do iných oblastí Číny.



Ako pripomína AP, čínske úrady sa k tomuto kroku odhodlali v čase, keď Peking ohlásil, že epidémia nového koronavírusu, ktorý sa z Wu-chanu začal šíriť v decembri minulého roka, bola v krajine zastavená.



Vypuknutie nákazy choroby COVID-19, ktorú vyvoláva koronavírus SARS-CoV-2, malo devastačné následky pre čínsky sektor služieb aj pre priemysel. Čínsky prezident Si Ťin-pching napriek tomu vyhlásil, že ciele hospodárskeho rastu na tento rok budú dosiahnuté.



Miestne úrady pre agentúru Sinchua uviedli, že len v meste Chuang-kang, ktoré sa nachádza neďaleko Wu-chanu, sa pre cestovné obmedzenia nemohlo do práce dostať 750.000 pracovníkov.