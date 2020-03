Čína už druhý deň po sebe nehlási žiadne nové domáce prípady nákazy

Peking 20. marca (TASR) - Čína v piatok už druhý deň za sebou nehlásila žiadne nové domáce prípady nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Opäť však stúpol počet infikovaných osôb, ktoré prišli do krajiny zo zahraničia. Informovala o tom agentúra AFP.



V Číne došlo takisto k výraznému zníženiu počtu úmrtí - podľa údajov Národnej zdravotníckej komisie (NHC) pribudli len tri ďalšie smrteľné obete. Ide o najnižší denný nárast v počte úmrtí odkedy ich NHC začala v januári zverejňovať.



Počet úmrtí v Číne (3248) vo štvrtok prevýšilo Taliansko, kde na ochorenie Covid-19 zomrelo už 3405 osôb.



V Číne doteraz zaznamenali takmer 81.000 prípadov nákazy, no v súčasnosti trpí ochorením spôsobovaným novým koronavírusom už len menej ako 7000 osôb.



Nový koronavírus sa po prvý raz objavil koncom roku 2019 v meste Wu-chan v provincii Chu-pej. Táto oblasť s 56 miliónmi obyvateľmi bola následne uzatvorená, no úrady už medzičasom cestovné obmedzenia vzhľadom na klesajúci počet nakazených začali uvoľňovať.



Čína sa však teraz obáva druhej vlny infikovaných osôb prichádzajúcich z cudziny. Viaceré regióny vrátane hlavného mesta Peking preto nariadili ľuďom po návrate zo zahraničia 14-dňovú karanténu. V piatok NHC oznámila 39 nových importovaných prípadov nákazy. Spolu ich je 228.