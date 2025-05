Čína už nepredáva drony Mavic Ukrajine a Západu, Rusku ich však dodáva

New York 29. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že Čína prestala predávať drony Ukrajine a ďalším európskym krajinám, ale pokračuje v ich dodávkach do Ruska. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Bloomberg, píše TASR.



Zelenskyj sa v utorok pred skupinou novinárov vyjadril, že čínske drony Mavic sú dostupné pre Rusov, ale nie pre Ukrajincov. Doplnil, že na ruskom území sú aj výrobné linky, kde sú zástupcovia čínskej firmy vyrábajúcej tento typ dronov.



Drony Mavic sú určené pre civilné použitie, v ozbrojených konfliktoch - ako je vojna na Ukrajine - sa často používajú na prieskum, cielenie a v niektorých prípadoch aj ako nosiče výbušnín. Sú populárne pre svoju dostupnosť, jednoduchosť ovládania a dobrú kvalitu obrazu.



Podľa nemenovaného zdroja z Európy, s ktorým hovoril Bloomberg, Zelenského tvrdenia zodpovedajú aj hodnoteniam situácie v rámci EÚ. Zdroj uviedol, že Čína zrejme obmedzila aj dodávky niektorých komponentov dronov západným odberateľom - napr. magnety používané v motoroch -, zatiaľ čo objemy dodávok do Ruska zvyšuje.



Peking odmieta, že by dodával zbrane ktorejkoľvek strane konfliktu na Ukrajine, a tvrdí, že export tovarov dvojakého použitia, ktoré by mohli byť využité na vojenské účely, má pod kontrolou.



Čínske ministerstvo zahraničných vecí pre Bloomberg v súvislosti s týmito odhaleniami zopakovalo, že „postoj Číny k otázke Ukrajiny je konzistentný a jasný: sme za ukončenie vojny a podporujeme mierové rokovania.“



V lete 2024 Peking oznámil zákaz exportu všetkých civilných dronov, ktoré môžu byť použité na vojenské účely, a v decembri 2024 Bloomberg informoval, že Čína začala obmedzovať predaj kľúčových komponentov dronov do USA a Európy.



Zároveň však ruské a čínske spoločnosti začali spolupracovať na vývoji útočného dronu, ktorý sa svojimi vlastnosťami podobá iránskym bezpilotným lietadlám typu Šáhid, ktoré ruská armáda používa vo vojne proti Ukrajine.