Čína už pred vstupom do krajiny nebude vyžadovať test na COVID-19

Peking 28. augusta (TASR) - Čína v pondelok oznámila, že od stredy nebude od cestujúcich pred vstupom do krajiny vyžadovať negatívny test na ochorenie COVID-19. Informoval o tom hovorca tamojšieho ministerstva zahraničných vecí Wang Wen-pin. TASR správu prevzala z agentúry AP, podľa ktorej ide o míľnik na ceste k ukončeniu obmedzení zavedených v Číne po vypuknutí pandémie koronavírusu začiatkom roku 2020.



Čínska vláda len vlani v decembri — po rozsiahlej vlne protestov — upustila od dlhodobo uplatňovanej stratégie nulovej tolerancie covidu spojenej so zavádzaním prísnych lockdownov, nútených karantén a masového testovania.



Náhle uvoľnenie opatrení vyvolalo masívne šírenie koronavírusu, ktoré si aj podľa oficiálnych čínskych údajov vyžiadalo desaťtisíce životov. Mnohí zahraniční experti sú však presvedčení, že Peking skutočný počet obetí tají. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uvádza, že v Číne zomrelo na následky koronavírusu vyše 120.000 ľudí.