V Číne uzavreli okres, kam sa rozšírila nákaza z ohniska v Pekingu

Peking 29. júna (TASR) - Takmer pol milióna ľudí, ktorí žijú v okrese An-sin ležiacom v provincii Che-pej približne 150 kilometrov južne od čínskej metropoly Peking, je z dôvodu zistenia nových prípadov nákazy koronavírusom SARS CoV-2 v "riadenej karanténe". Informoval o tom v nedeľu denník South China Morning Post (SCMP).



K tomuto prísnemu opatreniu, podobnému uzavretiu veľkomesta Wu-chan, pristúpili miestne úrady po tom, čo sa tam objavilo 13 prípadov nákazy súvisiacich s novým ohniskom v pekinskej tržnici Sin-fa-ti.



Situácia je podľa nich "mimoriadne vážna" a obmedzenia sú potrebné na to, aby sa zabránilo importovaniu vírusu z iných regiónov i jeho šíreniu v okrese An-sin.



Obyvatelia uzatvorenej oblasti musia zostať doma a svoje domovy môžu opustiť len v prípade, že musia ísť do nemocnice alebo sa podieľajú na karanténnych opatreniach. Len jeden člen každej rodiny môže ísť raz denne nakúpiť potraviny či lieky. Do obývaných oblastí sa nedostane nikto, kto tam nemá trvalé bydlisko.



Podľa obežníka miestnej samosprávy sa už 18. júna začali zavádzať dočasné dopravné obmedzenia zamerané na "obmedzenie šírenia nákazy".



Profesor Cchuej Siao-po z Capital Medical University (CMU) v Pekingu si však myslí, že situácia v An-sine nie je príčinou na veľké obavy. "(An-sin) nie je tak husto obývaný ako Peking. Pokiaľ ľudia nevytvárajú veľké skupiny, nemal by to byť veľký problém," cituje ho SCMP.



Nové ohnisko nákazy v Pekingu vyvolalo obavy z opätovného rozšírenia infekcie v Číne, ktorá dostala epidémiu po jej prepuknutí koncom decembra 2019 do značnej miery pod kontrolu. V čínskom hlavnom meste začali nové prípady pribúdať 11. júna a zatiaľ ich je 311.



Pekinskú tržnicu Sin-fa-ti navštívilo podľa úradov od 30. mája okolo 200.000 ľudí. Obchoduje sa tam s väčšinou rybích produktov. Podľa agentúry Sinchua tam spoločnosti z okresu An-sin dodávali sladkovodné ryby.



V uplynulých dňoch boli na prítomnosť vírusu hromadne testovaní pracovníci pekinských veľkoobchodov a reštaurácií a kuriéri, ako aj obyvatelia Pekingu žijúci v ohrozených štvrtiach. Testy by sa teraz mali rozšíriť na všetkých zamestnancov kozmetických salónov a kaderníctiev, uviedol čínsky denník Global Times.