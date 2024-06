Čína v deň výročia masakry sprísnila opatrenia

Peking 4. júna (TASR) - Čínske úrady v utorok, v deň 35. výročia represií proti demokratickému hnutiu, obmedzili prístup na Námestie nebeského pokoja (Tchien-an-men) v Pekingu a posilnili bezpečnostné opatrenia aj v Hongkongu, kde sa očakávajú protivládne zhromaždenia, uviedla vo svojej správe agentúra Reuters.



Cestu vedúcu na pekinské Námestie nebeského pokoja v utorok lemovali kontrolné stanovištia a rady policajných vozidiel, doplnila agentúra AP.



V posledných dňoch pred výročím bolo posilnené hliadkovanie aj na viacerých cintorínoch v Pekingu, kde sú pochované obete udalostí na Námestí nebeského pokoja. Policajti v civile sa už niekoľko pohybujú aj v univerzitných štvrtiach v Pekingu a monitorujú situáciu, napísala na svojom webe rozhlasová stanica RFI.



Zásah proti prodemokratickým protestom spred 35 rokov zostáva v Číne citlivou a tabuizovanou témou. Aj hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning v pondelok na brífingu k žiadosti novinára o komentár k 35. výročiu bez ďalších podrobností uviedla len to, že "čínska vláda už dávno dospela k jasnému záveru o politických nepokojoch, ktoré sa odohrali koncom 80. rokov".



Asociácia Matky z Námestia nebeského pokoja, ktoré združuje preživších a rodiny obetí represií, vo vyhlásení k výročiu kritizovala pretrvávajúce mlčanie vedenia krajiny k tejto téme i to, že v internetovom vydaní Stručných dejín komunistickej strany v Číne sa píše, že tragickú udalosť spôsobilo študentské hnutie v roku 1989.



Táto téma je v čínskej spoločnosti silne cenzurovaná a všetky zmienky alebo odkazy na sociálnych médiách sú mazané. V aplikáciách na odosielanie správ a v sociálnych médiách, ako sú WeChat a Douyin, podľa diskutérov i skúseností spravodajcov agentúry Reuters nebolo možné, aby si používatelia zmenili svoje profilové obrázky. Tí diskutéri na sociálnych sieťach, ktorí chcú cenzúru zmiasť, začali používať namiesto 4. júna ako dátum 35. máj. Funkcia chatu veľmi populárnych online hier, ako napríklad Honnor of King, Identity V či Three Kingdoms, je v dnešný deň deaktivovaná.



Demonštrácie za dodržiavanie základných ľudských sa na námestí Tchien-an-men konali od 15. apríla do 4. júna 1989. Ich potlačenie armádou a políciou si podľa odhadov vyžiadalo od 1000 do 10.000 obetí na životoch. Čína oficiálne priznáva len zhruba tri stovky obetí.



Tieto protesty vyprovokovala smrť bývalého generálneho tajomníka Komunistickej strany Číny Chu Jao-panga (15. apríla 1989). Akcie na pamiatku tohto reformného politika veľmi rýchlo prerástli do manifestácií za prehĺbenie demokratických zmien, za slobodu prejavu, tlače a potieranie korupcie, pričom protestné zhromaždenia sa rozšírili aj do ďalších miest.