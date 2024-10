Čína v Miláne prezentovala horninu z odvrátenej strany Mesiaca

Miláno 14. októbra (TASR) - Čína v pondelok na Medzinárodnom astronautickom kongrese (IAC) v Miláne predstavila vzorku horniny, ktorú čínsky rover Čchang-e 6 odobral a priviezol z odvrátenej strany Mesiaca. Táto úspešná misia - prvá svojho druhu - je všeobecne považovaná za dôkaz o úspešnosti vesmírneho programu Číny, uviedla agentúra Reuters, píše TASR.



Reuters doplnil, že slávnostnej prezentácii mesačnej horniny sa prizerali šéfovia vesmírnych agentúr z Európy, Spojených štátoch, Japonska a ďalších. Ruská vesmírna agentúra Roskosmos, ktorá sa po invázii ruskej armády na Ukrajinu v roku 2022 ocitla v medzinárodnej izolácii, však nemá na tohtoročnom kongrese IAC v Miláne oficiálne zastúpenie.



Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) na kongrese IAC vystavil vzorky horniny, ktoré jeho sonda OSIRIS-REx odobrala z asteroidu Bennu v roku 2023.



Očakáva sa, že rokovania a diskusie v Miláne sa budú týkať najmä prieskumu Mesiaca, lunárnej misie NASA známej ako Artemis, ako aj snáh Európy o autonómnejší prístup do vesmíru, uviedol Reuters.



Predpokladá sa, že administrátor NASA Bill Nelson sa v Miláne pokúsi získať podporu pre plány na nahradenie starnúcej Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) súkromnými spoločnosťami. ISS by mala byť vyradená z prevádzky po roku 2030.



Reuters pripomenul, že toto vedecké laboratórium na obežnej dráhe sa stalo symbolom vesmírnej diplomacie vedenej predovšetkým Spojenými štátmi a Ruskom, pričom spolupráca vo vesmíre pokračovala aj napriek konfliktom na Zemi.



Reuters dodal, že NASA do svojho programu Artemis investuje miliardy dolárov, ale má záujem aj o udržanie prítomnosti na nízkej obežnej dráhe Zeme a konkurovať čínskej vesmírnej stanici Tchien-kung (v preklade Nebeský palác).



USA a Čína sa tiež pretekajú o prvenstvo pri pristátí ľudí na Mesiaci - vôbec prvých od poslednej americkej misie Apollo v roku 1972.