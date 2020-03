V nedeľu v Číne zaznamenali štyri nové, lokálne prípady nákazy

Peking 30. marca (TASR) - V Číne zaznamenali za posledných 24 hodín v nedeľu štyri nové prípady nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, zatiaľ čo zo zahraničia sa vrátilo 30 infikovaných osôb. Uviedla to agentúra TASS s odvolaním sa na čínsku Národnú zdravotnícku komisiu.



Podľa údajov sa od začiatku vypuknutia pandémie v Číne vyliečilo už 93 percent infikovaných, pričom len v nedeľu prepustili z nemocníc 322 ľudí. Celkovo sa tak za dva mesiace nakazilo v tejto ázijskej krajine 81.400 ľudí a oficiálna miera úmrtnosti dosiahla 4 percentá (zomrelo viac než 3.300 ľudí).



Čína nemá už takmer žiadne miestne nové prípady a absolútna väčšina ľudí, ktorí sú infikovaní priniesli vírus so sebou z iných krajín, najmä z Európy a Spojených štátov. Čína preto od 28. marca pristúpila k uzavretiu svojich hraníc pre cudzincov a čínski občania, vracajúci sa do vlasti musia podstúpiť povinnú dvojtýždňovú karanténu.