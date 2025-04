Čína v novej správe naznačuje, že vírus COVID-19 mohol vzniknúť v USA

Peking 30. apríla (TASR) - Čína v stredu zverejnila dokument, v ktorom naznačila, že koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 mohol vzniknúť v Spojených štátoch. Oponovala tak obvineniu administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorej vírus unikol z čínskeho laboratória, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a Sin-chua.



Biely dom 18. apríla spustil webovú stránku o ochorení COVID-19, na ktorej uviedol, že koronavírus unikol z laboratória v Číne. Na webe kritizuje bývalého prezidenta Joea Bidena, jeho poradcu Anthonyho Fauciho a Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO).



V dokumente vypracovanom Informačnou kanceláriou čínskej Štátnej rady, ktorú zverejnila tlačová agentúra Sin-chua, Peking obvinil USA z politizovania otázky pôvodu COVID-19.



Čína podľa správy včas poskytla kľúčové informácie WHO a medzinárodnému spoločenstvu a spoločná štúdia WHO a Číny dospela k záveru, že únik z laboratória je „vysoko nepravdepodobný“.



USA by mali prestať „predstierať, že sú hluché a nemé“, ale mali by reagovať na oprávnené obavy medzinárodného spoločenstva, uvádza sa ďalej v dokumente. „Významné dôkazy naznačujú, že COVID-19 sa mohol v Spojených štátoch objaviť skôr, ako sa oficiálne uvádza, a skôr, ako vypukla epidémia v Číne,“ píše sa v správe.



Čína preto vyzvala na uskutočnenie dôkladného a hĺbkového vyšetrovanie pôvodu vírusu v USA. „Spojené štáty by mali reagovať na opodstatnené obavy medzinárodného spoločenstva a dať svetu spoľahlivú odpoveď,“ uvádza dokument.