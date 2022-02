Čína v OSN: Z novej studenej vojny sa nedá nič získať

New York 28. februára (TASR) - Čínsky veľvyslanec pri OSN Čang Ťün v pondelok na mimoriadnom zasadnutí Valného zhromaždenia (VZ) OSN v New Yorku povedal, že z novej studenej vojny medzi USA a Ruskom sa "nedá získať nič". TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Studená vojna sa dávno skončila. Mentalitu založenú na konfrontácii blokov je potrebné opustiť," povedal.



"Začatím novej studenej vojny sa nedá získať nič, každý však môže stratiť," dodal.



VZ OSN v pondelok v New Yorku otvorilo svoje mimoriadne zasadnutie, na ktorom má hlasovať o rezolúcii odsudzujúcej ruskú inváziu na Ukrajinu.