V Pekingu zrušili 1200 letov a zavreli školy

Peking 17. júna (TASR) – V čínskej metropole Peking dnes zrušili najmenej 1255 plánovaných letov v súvislosti s opätovným rozšírením nákazy novým koronavírusom. Informovala o tom agentúra AFP.



Zrušené lety predstavujú takmer 70 percent zo všetkých prichádzajúcich a odchádzajúcich letov z hlavných pekinských letísk.



V hlavnom meste Číny dnes pribudlo 31 nových prípadov nákazy koronavírusom. Ich celkový počet tak za ostatých šesť dní stúpol na 137.



Novým ohniskom nákazy je zrejme veľké farmárske trhovisko Sin-fa-ti. Miestne úrady momentálne testujú desaťtisíce ľudí, ktorí mohli prísť do kontaktu s nakazenými.



Do karantény boli dané skoro tri desiatky obytných komplexov. Došlo tiež k opätovnému uzavretiu všetkých miestnych škôl. Úrady vyzvali obyvateľov, aby neopúšťali mesto, ak to nie je nevyhnutné.



Uzavretých bolo aj 11 pekinských trhovísk a vydezinfikovaných tisíce prevádzok, v ktorých sa predávajú jedlá a nápoje.



„Epidemiologická situácia v hlavnom meste je mimoriadne vážna," povedal v utorok hovorca mesta Sü Che-ťien. Viaceré čínske provincie už začali zavádzať povinnú karanténu pre cestujúcich prichádzajúcich z Pekingu.