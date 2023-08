V Pekingu zaznamenali najintenzívnejšie zrážky za posledných 140 rokov

Peking 2. augusta (TASR) - Čínske hlavné mesto Peking zaznamenalo počas uplynulých dní najintenzívnejšie dažde za uplynulých 140 rokov. Spadlo tam takmer 745 milimetrov zrážok. Uviedol to mestský meteorologický úrad. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Dažde a záplavy sú dôsledkom tropickej búrky Doksuri, ktorá v piatok postihla čínske pobrežie so silou tajfúnu. Peking a okolité oblasti zasiahla až v sobotu, a to v podobe prudkých dažďov – v priebehu 40 hodín tam spadlo približne toľko zrážok, ako je priemer za celý júl.



Čínska štátna televízia CCTV v utorok priniesla informáciu, že v dôsledku silných dažďov prišlo v Pekingu o život najmenej 11 ľudí vrátane dvoch príslušníkov záchranných zložiek, ktorí pomáhali v zasiahnutých oblastiach. Okrem toho je 13 ľudí nezvestných.



V susednej provincii Che-pej úrady museli evakuovať viac ako 800.000 ľudí. Hlásia tiež deväť mŕtvych a šesť nezvestných. Dve obete zaznamenali aj v provincii Liao-ning na severovýchode Číny.



Čínsky prezident Si Ťin-pching v utorok zároveň vyzval na "všemožné snahy" o záchranu ľudí, ktorí sa v dôsledku dažďov stratili alebo niekde uviazli.



Čína tento rok zaznamenáva rekordné letné teploty. Odborníci varovali, že tohtoročné lejaky môžu zapríčiniť ešte väčšie záplavy ako v júli 2012, keď zahynulo 79 ľudí a desaťtisíce museli evakuovať.



Krajina sa však už teraz pripravuje na príchod ďalšej búrky - tajfúnu Khanun, ktorý je už šiestym od začiatku tohto roku. Čínske pobrežie by mal zasiahnuť počas tohto týždňa.