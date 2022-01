Čína v posledných rokoch donútila tisíce občanov k návratu do krajiny

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Peking 19. januára (TASR) - Peking od roku 2014 pomocou donucovacích prostriedkov prinútil k návratu do vlasti takmer 10.000 čínskych občanov žijúcich v zahraničí. Podľa agentúry AFP o tom v utorok informovala v Španielsku registrovaná mimovládna organizácia Safeguard Defenders, ktorá pôsobí najmä v Číne a Vietname.Autori správy pripúšťajú, že uvedené číslo je zrejme lenOficiálne sú takéto tajné a nelegálne čínske operácie, prebiehajúce na území iných krajín, zamerané na ľudí, ktorí sú hľadaní čínskymi justičnými orgánmi rámci protikorupčnej kampane prezidenta Si Ťin-pchinga.Mimovládna organizácia však podrobne opisuje aj prípady, keď príbuzní tých, ktorí kritizovali komunistickú stranu, boli v Číne prenasledovaní a zadržiavaní. Čínske úrady týmto spôsobom vydierali ľudí žijúcich v exile, aby sa vrátili do vlasti. Súčasťou takýchto nezákonných donucovacích metód sú aj únosy, obťažovanie a zastrašovanie.Stáva sa aj to, že Číňania žijúci v cudzine sú "agentmi" vylákaní do tretích krajín, ktoré majú s Čínou dohody o vydávaní podozrivých osôb, upozorňuje španielska organizácia.Podľa denníka Le Monde, ktorý o kauze tiež písal, je najprekvapujúcejšie to, že Čína tieto svoje praktiky vôbec neskrýva a oficiálne priznala, že niekedy "musí" využívať aj metódy nútiace ľudí k nedobrovoľnému návratu.Príkazy na začatie takýchto operácií vydávajú čínske ministerstvo verejnej bezpečnosti, ústredná komisia pre disciplinárnu inšpekciu Čínskej komunistickej strany a generálna prokuratúra v Pekingu. Ich vykonávatelia pracujú pod vedením mimosúdneho orgánu, tzv. národnej dozornej komisie, ktorú dal v roku 2018 založiť prezident Si Ťin-pching.V Španielsku sídliaca organizácia vo svojej správe konštatuje, že vzhľadom na rýchlo rastúce čínske diaspóry a fakt, že z Číny sa snaží odísť stále viac jej obyvateľov,Organizácia poukazuje aj na to, že počet čínskych žiadateľov o azyl vo svete prudko vzrástol po nástupe Si Ťin-pchinga k moci v roku 2012.Organizácia Safeguard Defenders vo svojom odhade cituje vládne údaje, z ktorých vyplýva, že od roku 2014 bolo do Číny násilne vrátených takmer 10.000 čínskych občanov, pričom len za posledné dva roky ich bolo 2500.Tieto údaje však nezahŕňajú podozrivých zadržaných za iné než ekonomické delikty, alebo tých, ktorí nie sú členmi vládnucej čínskej komunistickej strany.Čína bola v minulosti obviňovaná z únosov svojich občanov v zahraničí: v roku 2015 bol z Thajska údajne unesený kníhkupec a švédsky občan Gui Minhai, ktorý sa neskôr objavil v čínskej väzbe. V roku 2017 zasa z hongkonského hotela zmizol miliardár a podnikateľ Siao Ťien-chua - predpokladá sa, že je stále vo väzbe v Číne.Safeguard Defenders je mimovládna organizácia na ochranu ľudských práv založená koncom roku 2016, ktorá podniká a priamo "v teréne" podporuje aktivity prispievajúce k ochrane základných práv, podporujúce právny štát, ako aj občiansku spoločnosť a obhajcov ľudských práv v niektorých regiónoch v Ázii.