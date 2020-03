V provincii Chu-pej zmiernia cestovné obmedzenia

Peking 10. marca (TASR) - V čínskej provincii Chu-pej, epicentre nákazy novým koronavírusom, zmiernia cestovné obmedzenia s cieľom umožniť zdravým ľuďom, aby sa mohli pohybovať v rámci jej hraníc. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.



Podľa provinčnej vlády sa prostredníctvom mobilnej aplikácie priradí obyvateľom farebný zdravotný kód a ľudia so "zeleným" kódom v oblastiach s miernym a nízkym rizikom budú môcť cestovať v rámci provincie. V nej sú od konca januára izolované desiatky miliónov obyvateľov a v provinčnej metropole Wu-chan platia prísne obmedzenia.



Do Wu-chanu pricestoval v utorok čínsky prezident Si Ťin-pching. Ide o jeho prvú návštevu tohto mesta odvtedy, ako sa odtiaľ začala šíriť epidémia nového koronavírusu.



K návšteve dochádza v čase, keď sa ukazuje, že bezprecedentné karanténne opatrenia, aké zaviedli v tomto meste a zvyšku stredočínskej provincie Chu-pej v reakcii na vypuknutie epidémie, sa vyplácajú a dochádza k výraznému poklesu počtu nových prípadov nákazy.



Štátne médiá priniesli zábery, ako prezident s rúškom na tvári hovoril cez videospojenie so zdravotníkmi a pacientmi, ktorí sú v jednej z poľných nemocníc zriadených v meste. Potom išiel do obytnej štvrte vo Wu-chane, aby sa porozprával s ľuďmi, ktorí sú v karanténe, a komunitnými pracovníkmi, uviedli štátne médiá.



Epidémia nového koronavírusu si vo svete vyžiadala už viac než 4000 mŕtvych a vo vyše 100 krajinách sa infikovalo viac ako 110.000 osôb. Nový koronavírus SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, po prvý raz zaznamenali koncom vlaňajšieho decembra v priemyselnom veľkomeste Wu-chan, odkiaľ sa rozšíril ďalej do Číny a následne zvyšku sveta.