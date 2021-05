V provincii Kuang-tung zavádzajú pre indický variant nové opatrenia

Peking 31. mája (TASR) - Čínska vláda v pondelok zaviedla cestovateľské obmedzenia, zrušila lety a otestovala tisícky obyvateľov provincie Kuang-tung po tom, ako v tejto najľudnatejšej čínskej provincii zaznamenali rozšírenie indického variantu koronavírusu, informovala agentúra AFP.



Len v hlavnom meste tejto provincie, Kuang-čou (Kanton), v pondelok zaznamenali 18 nových prípadov koronavírusu, pričom miestne úrady uviedli, že všetky aktívne prípady v provincii sa týkajú "rýchlo sa šíriaceho variantu koronavírusu, ktorý má pôvod v Indii".



Od pondelka sa tak všetci cestujúci, ktorí chcú vycestovať z provincie Kuang-tung, musia preukázať negatívnym testom na ochorenie COVID-19 - nie starším ako 72 hodín. V pondelok bolo zároveň zrušených množstvo letov, ktoré mali odlietať z letiska v Kuang-čou.



Okrem toho miestna vláda nariadila testovanie celých okresov a miest. V okrese Li-wan v sobotu úrady zatvorili školy a trhoviská a občanom nariadili, aby sa zdržiavali vo svojich domovoch.



Najľudnatejšej krajine sveta sa do veľkej miery úspešne podarilo zamedziť šíreniu nákazy, a preto podniká tvrdé kroky, aby sa neobjavili nové ohniská. Všetci cestujúci, ktorí prichádzajú do Číny zo zahraničia, musia podstúpiť hotelovú karanténu, pričom mnohé veľké mestá karanténne opatrenia sprísňujú v snahe zabrániť zaneseniu nových variantov koronavírusu do krajiny.