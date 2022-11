V čínskej továrni na výrobu iPhonov vypukli rozsiahle protesty

Peking 23. novembra (TASR) - Rozsiahle protesty vypukli v továrni spoločnosti Foxconn na výrobu smartfónov iPhone v čínskom meste Čeng-čou. Podľa záberov zverejnených na Twitteri sa zamestnanci počas demonštrácií sťažovali na nevyhovujúce pracovné a platové podmienky v súvislosti s nárastom prípadov covidu v závode. V stredu to uviedla agentúra AFP a denník The Guardian, informuje TASR.



V továrni v uplynulých mesiacoch narástol počet nových prípadov nákazy koronavírusom. Predstavitelia spoločnosti preto zaviedli reštriktívny pracovný režim, v rámci ktorého pracovníci museli v areáli továrne aj bývať, aby zabezpečili fungovanie výroby.



Podľa zamestnancov im však firma odmieta vyplácať dohodnuté bonusy a poskytovať stravu v primeranom množstve. Množstvo pracovníkov preto z továrne utieklo.



Na videách zverejnených na internete vidno zamestnancov, ktorí pred policajtmi kričia: "Obráňte naše práva!" The Guardian však upozorňuje, že pravosť videí sa mu nateraz nepodarilo nezávisle overiť a k udalosti sa dosiaľ nevyjadrila ani samotná spoločnosť Foxconn.



Foxconn je najväčší zmluvný výrobca elektroniky, ktorý sa zameriava na výrobu komponentov pre mnohé medzinárodné značky. Je aj hlavným subdodávateľom pre spoločnosť Apple, pričom závod v Čeng-čou vyrába najviac iPhonov na svete.



Agentúra AFP pripomína, že Foxconn je čínsky najväčší zamestnávateľ v rámci súkromného sektora. V Číne zamestnáva v 30 továrňach a výskumných zariadeniach viac ako milión ľudí.