Čína varovala Austráliu pred Japonskom

Sydney 10. januára (TASR) - Čína v utorok vyhlásila, že Austrália by si mala spomenúť na vojnové zločiny Japonska spáchané počas druhej svetovej vojny predtým, ako sa začne prispôsobovať tejto regionálnej mocnosti. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Austrálska stredoľavicová vláda sa snaží napraviť vzťahy s Čínou, ktoré sa za bývalej konzervatívnej vlády výrazne zhoršili. Nedávno však podpísala novú bezpečnostnú dohodu s Japonskom v snahe obmedziť vplyv Pekingu v tichomorskom regióne.



Čínsky veľvyslanec v Austrálii Siao Čchien uviedol, že Canberra by mala byť pri spolupráci s Japonskom opatrná vzhľadom na jeho útoky na Austráliu v druhej svetovej vojne.



"Japonsko počas druhej svetovej vojny napadlo Austráliu, bombardovalo mesto Darwin, zabíjalo Austrálčanov a strieľalo austrálskych vojnových zajatcov," povedal diplomat.



"Dávajte si pozor na to, čo sa môže stať v budúcnosti. Keď sa vám raz niekto vyhráža, môže sa vám vyhrážať znova. Čína však bola a je vaším priateľom," dodal Siao.



Jeden z novinárov mu pripomenul výrok japonského veľvyslanca v Austrálii, ktorý pre denník The Australian povedal, že Canberra si voči Číne musí zachovať "ostražitosť".



Čína v roku 2020, keď kulminovali spory medzi Canberrou a Pekingom, uvalila clá na kľúčový austrálsky vývoz, ako je jačmeň a víno, a neoficiálne zastavila dovoz austrálskeho uhlia.



Ministri čínskej vlády dokonca istý čas odmietali prijímať telefonáty od austrálskych kolegov.



Bývalá austrálska vláda rozhnevala Peking tým, že opakovane spochybňovala dodržiavanie ľudských práv v Číne a presadzovala nezávislé vyšetrovanie pôvodu covidovej pandémie.



Siao priznal, že obchod bol v posledných rokoch "narušený", ale vyjadril nádej, že sa "vráti do normálu".