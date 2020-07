Čína varovala Britániu, aby nevysielala loď do Tichého oceánu

Londýn 18. júla (TASR) - Čínsky veľvyslanec v Spojenom kráľovstve Liou Siao-ming Britániu varoval, aby do oblasti Tichého oceánu neposielala novú lietadlovú loď, informovala v sobotu agentúra AFP. Veľvyslanec to označil za "veľmi nebezpečný krok".



Liou Siao-ming v rozhovore pre denník The Times povedal, že Británia by sa v období, keď sa chystá rozviazať obchodné vzťahy s EÚ, nemala "spolčovať s USA proti Číne" prostredníctvom nasadenia armády.



"Myslím si, že Británia chce zastávať dôležitú úlohu vo svete aj po brexite," povedal a dodal, že plánované vyslanie lode tomu nenasvedčuje.



Denník The Times podľa AFP počas uplynulého týždňa uviedol, že Británia plánuje vyslať lietadlovú loď HMS Queen Elizabeth do oblasti Tichého oceánu v rámci medzinárodného úsilia zmierniť vplyv Číny. Loď, ktorá bola uvedená do služby v roku 2017, sa má na svoju prvú plavbu vydať v roku 2021.



HMS Queen Elizabeth do oblasti Tichého oceánu podľa AFP vysielajú v súvislosti s obavami o slobodu plavby v Juhočínskom mori. Napätie medzi Britániou a Čínou sa v poslednom období zvýšilo, pripomína AFP.



Britská Národná bezpečnostná rada (NSC) v utorok oznámila, že od budúceho roka už telekomunikační operátori nebudú môcť nakupovať technológie na výstavbu 5G sietí od čínskej spoločnosti Huawei. Liou Siao-ming to označil za sklamanie a zlé rozhodnutie.



Takisto povedal, že spôsob, akým sa zachovali k Huawei, pozorne sledovali aj ďalšie čínske firmy. Pre tie bude teraz podľa neho veľmi ťažké dôverovať Londýnu a zvyšovať v krajine investície.



Británia a Čína mali medzi sebou nezhody aj v súvislosti so sporným zákonom o národnej bezpečnosti v Hongkongu, ktorý Peking prijal koncom júna.



Jeden z najznámejších mladých hongkonských prodemokratických aktivistov Luo Kuan-cchung, známy aj pod menom Nathan Law, v pondelok 13. júla vyhlásil, že sa presťahoval do Británie. Urobil tak päť dní po tom, ako potvrdil, že v dôsledku prijatia čínskeho zákona o národnej bezpečnosti, ktorý obmedzuje autonómne právomoci Hongkongu, utiekol zo svojho domova.