Čína varovala pred odvetou za útok na amerických vojakov v Jordánsku

Peking 30. januára (TASR) - Čína v utorok varovala pred "zhubným cyklom odvety" po tom, čo USA ohlásili odvetné opatrenia po dronovom útoku na vojenskú základňu v Jordánsku. Pri nedeľňajšom útoku zahynuli traja americkí vojaci a ďalšie zhruba dve desiatky utrpeli zranenia. Zodpovednosť za tento útok sa pripisuje Iránom podporovaným milíciám, informuje TASR podľa agentúry AFP.



"Vyjadrujeme nádej, že všetky relevantné strany zachovajú pokoj a zdržanlivosť... v záujme toho, aby sa vyhli zhubnému cyklu odvety a zamedzili ďalšej eskalácii napätia v regióne," uviedol hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Wang Wen-pin.



Traja americkí vojaci prišli v nedeľu o život a približne dve desiatky ďalších utrpeli zranenia pri útoku dronmi na menšiu americkú základňu Tower 22 na severovýchode Jordánska neďaleko hranice so Sýriou. Viedlo to k nárastu obáv, že sa konflikt medzi Izraelom a hnutím Hamas v Pásme Gazy rozšíri aj do ďalších častí Blízkeho východu, píše DPA.



Americký prezident Joe Biden uviedol, že nedeľňajší útok uskutočnili "radikálne militantné skupiny podporované Iránom operujúce v Iraku a Sýrii". USA podľa jeho slov budú útok opätovať. Iránska vláda akúkoľvek účasť na tomto útoku poprela.



Washington zaznamenal od 17. októbra minulého roka viac než 158 útokov dronmi a raketami na jednotky USA a ich spojencov operujúce v Iraku a Sýrii. Tieto útoky, súvisiace s vojnou v Gaze, vyvolali obavy z eskalácie konfliktu v celom regióne.