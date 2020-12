Čína varovala pred zasahovaním v súvislosti so zadržaním novinárky

Londýn 14. decembra (TASR) - Čína oznámila, že minulotýždňové zatknutie novinárky pracujúcej pre tlačovú agentúru Bloomberg je "vnútorná záležitosť", a varovala ostatné krajiny, aby do nej nezasahovali. Informovala o tom v pondelok na svojej webovej stránke stanica BBC.



Čínsku novinárku Haze Fanovú zadržali minulý pondelok (7. decembra) a obvinili ju na základe podozrenia z ohrozenia národnej bezpečnosti, píše agentúra Reuters.



Európska únia Čínu v tejto súvislosti vyzvala, aby prepustila všetkých novinárov zadržaných v spojitosti s ich prácou.



EÚ vo vyhlásení uviedla, že počas tohto roka bolo zadržaných a prenasledovaných viacero novinárov v súvislosti s podávaním správ.



"Očakávame, že čínske úrady Fanovej v prípade potreby zabezpečia zdravotnú starostlivosť, umožnia jej prístup k právnikovi podľa jej výberu a kontakt s jej rodinou," uviedla EÚ.



Čínske úrady vyhlásili, že ide o "výlučne vnútornú záležitosť Číny a žiadna ďalšia krajina alebo organizácie nemá právo do nej zasahovať".



Fanová bola podľa úradov zadržaná na základe podozrenia z účasti na trestnej činnosti, ktorá ohrozuje národnú bezpečnosť Číny, a prípad vyšetrujú v súlade so zákonmi. Práva Fanovej sú podľa čínskych úradov plne zabezpečené.



Fanová pracuje pre Bloomberg od roku 2017. Hovorkyňa Bloombergu uviedla, že agentúra je v súvislosti so situáciou Fanovej znepokojená, komunikuje s čínskymi úradmi a snaží sa novinárke poskytnúť podporu.