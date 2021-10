Čína varovala Slovensko pred následkami návštevy taiwanskej delegácie

Peking 22. októbra (TASR) – Čína v piatok varovala Slovensko a Česko, že príjme „nevyhnutné opatrenia" na ochranu svojej suverenity. Peking takto reagoval na nadchádzajúcu cestu taiwanského ministra zahraničných vecí Josepha Wu Čao-siea, ktorý sa budúci týždeň chystá navštíviť tieto dve krajiny, informovala agentúra Reuters.



Peking, ktorý považuje demokratický Taiwan s jeho vlastnou autonómnou vládou za súčasť jedinej Číny, vždy pobúri, keď taiwanská delegácia vycestuje na návštevu inej krajiny. Tieto návštevy totiž v Pekingu vnímajú ako podporu nezávislosti Taiwanu, vysvetľuje Reuters.



Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Wang Wen-pin uviedol, že Peking bude pozorne sledovať „pobehovanie" taiwanského šéfa diplomacie.



Na otázku, či Čína plánuje prijať kroky proti Slovensku a Česku, Wang Wen-pin odpovedal: „Prijmeme náležité a nevyhnutné kroky na ráznu ochranu národnej suverenity a územnej celistvosti. Nikto by o tomto nemal mať nijaké ilúzie."



Taiwanské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok oznámilo, že Wu budúci týždeň navštívi počas svojej zriedkavej cesty do Európy Slovenskú a Českú republiku.



Hovorkyňa taiwanského rezortu diplomacie Joanne Ou Ťiang-an novinárom povedala, že Wu najskôr navštívi v utorok Slovensko, kde sa zúčastní na konferencii na tému Odolnosť a globálna ekonomická spolupráca po pandémii, ktorú organizuje slovenský think-tank Globsec.



Zo Slovenska odcestuje do Prahy, kde sa stretne s predsedom českého Senátu Milošom Vystrčilom a s pražským primátorom Zdeňkom Hřibom. Vystrčil a Hřib vlani navštívili Taiwan, čo taktiež rozhnevalo Čínu.



Čína je už v konflikte s Litvou, ktorá vo Vilniuse plánuje otvoriť fakticky taiwanské veľvyslanectvo. Obe krajiny z tohto dôvodu navzájom odvolali svojich veľvyslancov z Pekingu a Vilniusu.



Pre tlak Číny nechcú mnohé svetové krajiny hostiť predstaviteľov taiwanskej vlády. Napriek tomu Wu v roku 2019 navštívil napríklad Dánsko, kde prehovoril aj na summite o demokracii v Kodani.



Čína však v poslednom čase zvýšila vojenský nátlak na Taiwan a viackrát narušila vzdušný priestor tejto krajiny, do ktorého opakovane vyslala svoje bojové lietadlá, aby tak prinútila predstaviteľov Taiwanu akceptovať čínsku suverenitu.



Taiwan na čele so svojou demokratickou vládou však vyhlasuje, že je nezávislou krajinou, ktorá bude brániť svoju slobodu.