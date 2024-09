Čína varovala študentov, aby nenaleteli romantickej pasci špiónov

Peking 4. septembra (TASR) - Čínske ministerstvo štátnej bezpečnosti v stredu varovalo študentov s prístupom k citlivým informáciám, aby nenaleteli a nezamilovali sa do atraktívnych žien či mužov, ktorí by ich mohli zlákať na špionáž pre zahraničné mocnosti. TASR o tom informuje s odvolaním na správu agentúry AFP.



Peking tvrdí, že zahraniční špióni sa často krutým a nezvyčajným spôsobom snažia nalákať lojálnych Číňanov, aby zradili svoju krajinu.



Ministerstvo štátnej bezpečnosti upozornilo, že špióni "majú nespočetné množstvo prestrojení a môžu dokonca zmeniť svoje pohlavie". Zahraničné spravodajské služby obvinilo z nastraženia "romantických pascí" na nalákanie čínskych študentov.



Zahraniční špióni podľa Pekingu využívajú pracovné inzeráty i online zoznamky na nalákanie mladých študentov, najmä tých, ktorí majú prístup k "citlivým údajom z vedeckého výskumu", aby odovzdali tajné informácie. "Môžu sa dokonca prestrojiť za 'pekných mužov' alebo 'krásne ženy'... a vtiahnuť mladých študentov do romantickej pasce," varovalo ministerstvo. Nemenovalo však krajiny, ktoré stoja za takouto formou špionáže.



Čína tiež upozornila, že špióni sa môžu tváriť ako univerzitní vedci, vedeckí pracovníci alebo konzultanti a lákať študentov, ktorým chýbajú peniaze. Označila to za "cielenú infiltráciu".



Čína pod vedením prezidenta Si Ťin-pchinga zintenzívnila varovania, že zahraničné mocnosti sa snažia zastaviť vzostup krajiny, píše AFP.