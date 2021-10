Čína varovala USA, nech v súvislosti s Taiwanom postupujú opatrne

Peking 22. októbra (TASR) – Čína varovala v piatok Spojené štáty, aby v súvislosti s Taiwanom postupovali opatrne, pretože ide o kľúčový záujem Pekingu.



Ako píše agentúra AFP, správa prichádza bezprostredne po tom, čo americký prezident Joe Biden avizoval, že Spojené štáty by tomuto ostrovného štátu prišli na pomoc, ak by naň Čína zaútočila.



„Čína nevidí priestor na kompromisy v otázkach, ktoré sa týkajú jej ústredných záujmov," povedal hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Wang Wen-pin. Zároveň varoval Washington, že by mal k taiwanskej otázke pristupovať a konať v nej „opatrne".



„Áno, máme záväzok to urobiť," reagoval vo štvrtok šéf Bieleho domu na otázku moderátora diskusného panelu spravodajskej televízie CNN, či by sa Spojené štáty postavili na obranu Taiwanu, ktorý sa sťažuje na rastúci vojenský a politický tlak z Pekingu.



Podľa AFP bolo Bidenovo vyhlásenie v rozpore s dlho prezentovanou politikou USA známou ako „strategická nejednoznačnosť", kde Washington síce pomáha budovať obranu Taiwanu, ale výslovne nesľubuje, že príde na pomoc v prípade potreby.



Agentúra Reuters oslovila v tejto súvislosti hovorcu Bieleho domu, ktorý jej potvrdil, že Biden počas debaty neoznámil žiadny posun v politike USA. Hovorca odmietol komentovať, či sa prezident počas odpovede na otázku moderátora náhodou nepomýlil.



Čína v poslednom čase zvýšila vojenský nátlak na Taiwan a viackrát narušila vzdušný priestor tejto krajiny, do ktorého opakovane vyslala svoje bojové lietadlá, aby tak prinútila predstaviteľov Taiwanu akceptovať čínsku suverenitu.



Taiwan na čele so svojou demokratickou vládou však vyhlasuje, že je nezávislou krajinou, ktorá bude brániť svoju slobodu.