Čína varovala USA pred neúnosnou cenou politiky voči Taiwanu

Peking 30. decembra (TASR) – Čínsky minister zahraničných vecí Wang I vo štvrtok vyhlásil, že Spojené štáty zaplatia "neúnosnú cenu" za svoje konanie v súvislosti s Taiwanom. Informovala o tom agentúra AFP.



Napätie medzi Čínou a USA v posledných rokoch značne vzrástlo v otázkach, ako sú ľudské práva, obchod či technologická konkurencia. Ohniskom napätia sa stáva aj Taiwan. Čína považuje demokratickú ostrovnú republiku za súčasť svojho územia, ktorú jedného dňa znova ovládne, v prípade potreby aj silou.



Hoci väčšina krajín sveta si zvolila oficiálne uznanie Číny namiesto Taiwanu, mnohé udržiavajú silné neoficiálne vzťahy s Tchaj-pejom, čo Peking popudzuje, pripomína AFP.



Wang I v rozhovore pre štátne médiá odvysielanom vo štvrtok varoval, že zasahovanie Washingtonu by mohlo viesť k nebezpečnej situácii. "USA porušili sľuby dané pri nadviazaní diplomatických vzťahov, schvaľovali a podporovali sily 'nezávislosti Taiwanu' a pokúsili sa skresliť a vyprázdniť princíp jednej Číny," povedal minister. "To nielen privedie Taiwan do krajne nebezpečnej situácie, ale tiež spôsobí, že USA budú čeliť neznesiteľnej cene."



Spojené štáty pozvali Taiwan na svoj nedávny summit o demokracii. Americký prezident Joe Biden v novembri označil Taiwan za "nezávislý", hoci neskôr doplnil, že v politike USA voči ostrovu sa nič nemení. USA na základe svojho zákona o Taiwane neuznávajú jeho nezávislosť, zaväzujú sa však, že ostrovu pomôžu pri obrane.



Peking považuje prípadné oficiálne vyhlásenie nezávislosti Taiwanu za provokáciu a opakovane sa vyhráža dôsledkami krajinám, ktoré podporujú Tchaj-pej v jeho úsilí o sebaurčenie.



V posledných mesiacoch čínska armáda podnikala čoraz agresívnejšie námorné a letecké operácie pri Taiwane, čo vyvoláva obavy západných spojencov, že by Peking mohol spustiť vojenskú inváziu na ostrov.