Čína varovala USA v spojitosti s možnou návštevou prezidentky Taiwanu

Peking 8. marca (TASR) - Čínska vláda v stredu dôrazne varovala Spojené štáty v spojitosti s plánovanou návštevou taiwanskej prezidentky Cchaj Jing-wen v USA. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Čína je v spojitosti s týmito informáciami výrazne znepokojená," uviedla v stredu hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning. Čína sa podľa jej slov spojila s USA a žiadala vysvetlenie. Peking je proti akejkoľvek forme oficiálnych kontaktov medzi USA a Taiwanom.



Denník Financial Times začiatkom týždňa informoval, že Cchaj plánuje v apríli navštíviť Kaliforniu a mesto New York, v rámci cesty do Guatemaly a Belize. Denník pripomína, že taiwanská prezidentka USA navštívila aj v rokoch 2018 a 2019.



Cchcaj by sa v Spojených štátoch mala stretnúť s predsedom Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Kevinom McCarthym. Ten už dávnejšie vyjadril záujem o takúto schôdzku. Za miesto určil Kaliforniu.



McCarthy už dávnejšie vyjadril záujem vycestovať na Taiwan ako predseda Snemovne a vziať so sebou skupinu republikánov aj demokratov. Čínska vláda ho však vyzvala, aby ostrov nenavštevoval a dodržiaval zásadu jednej Číny.



Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia v rámci politiky jednej Číny a hrozí, že ho v prípade potreby obsadí použitím vojenskej sily, pripomína DPA. Ostrov s približne 23 miliónmi obyvateľov má demokratickú vládu a nikdy nebol súčasťou Čínskej ľudovej republiky založenej v roku 1949.



USA, tak ako väčšina krajín, neudržiava oficiálne diplomatické vzťahy s Taiwanom. Poskytuje mu však ekonomickú a politickú podporu a zbrane, čo vyvoláva napätie vo vzťahoch s Pekingom.



To sa vystupňovalo vlani v auguste, keď vtedajšia predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová navštívila Taiwan, na čo Peking odštartoval sériu vojenských cvičení v okolí ostrova.