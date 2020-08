ČÍNA VARUJE: Na brazílskych kuracích krídelkách sa našiel vírus

Peking 13. augusta (TASR) - Vzorka mrazených kuracích krídeliek dovezených do juhočínskeho prístavného mesta Šen-čen z Brazílie bola pozitívne testovaná na nový druh koronavírusu, informovala vo štvrtok radnica. Vyvolalo to obavy, že dodávky kontaminovaných potravín by mohli spôsobiť vypuknutie ďalšej nákazy. Informácie priniesla tlačová agentúra Reuters.



Miestne Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb testovalo vzorku odobratú z povrchu kuracích krídeliek v rámci bežných inšpekcií dovozového mäsa a morských plodov, ktoré sa vykonávajú od júna, keď nové ohnisko nákazy koronavírusom zistené v Pekingu dali do spojitosti s pekinským farmárskym trhoviskom Sin-fa-ti, najväčším v Číne.



Nové zistenie prišlo deň po tom, čo sa stopy koronavírusu našli na obale mrazených kreviet z Ekvádoru. Čína pre obavy z dovezených potravín posilnila kontroly v prístavoch.



Zdravotnícke úrady v Šen-čene vyhľadali a otestovali každého, kto mohol prísť do kontaktu s potenciálne kontaminovanými potravinovými výrobkami, a všetky výsledky testov boli negatívne, napísala radnica v oznámení.



Brazílske veľvyslanectvo v Pekingu zatiaľ nereagovalo na žiadosť agentúry Reuters o vyjadrenie.



"Je ťažké povedať, v ktorom štádiu sa mrazené kurence infikovali," uviedol predstaviteľ brazílskeho vývozcu mäsa, pôsobiaci v Číne.



Ústredie pre prevenciu a kontrolu epidémií v Šen-čene upozornilo, že ľudia musia dodržiavať preventívne opatrenia, aby sa znížilo riziko nákazy z dovezeného mäsa a morských plodov.



Okrem kontroly všetkých kontajnerov s mäsom a morskými plodmi, prichádzajúcich v posledných mesiacoch do veľkých prístavov, Čína od polovice júna pozastavila niektoré dovozy mäsa rôzneho pôvodu, vrátane Brazílie.



Prvé ohnisko ochorenia COVID-19 spôsobovaného novým koronavírusom sa spája s Veľkoobchodným trhom s morskými plodmi Chua-nan v stredočínskom meste Wu-chan. Prvé štúdie ukazujú, že koronavírus sa pôvodne nachádzal vo zvieracích produktoch predávaných na tomto trhovisku.



Li Feng-čchin, ktorá vedie mikrobiologické laboratórium v Čínskom štátnom stredisku pre hodnotenie ohrozenia potravinovej bezpečnosti, povedala v júni novinárom, že nemožno vylúčiť možnosť, že kontaminované mrazené potraviny spôsobia nové infekcie.



Vírusy môžu prežiť až dva roky pri teplotách mínus 20 stupňov Celzia, ale vedci tvrdia, že zatiaľ neexistujú silné dôkazy, že koronavírus sa šíri aj cez mrazené potraviny.