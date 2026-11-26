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Čína varuje: Obranná dohoda Austrálie a Filipín môže zhoršiť napätie
Obrannú dohodu uzavrela Canberra s Manilou tento mesiac, keď filipínsku metropolu navštívil austrálsky premiér Anthony Albanese.
Autor TASR
Peking 26. novembra (TASR) - Čína vo štvrtok odsúdila najnovšiu obrannú dohodu medzi Austráliou a Filipínami, ktorá podľa nej zhorší napätie v regióne. Peking prisľúbil, že bude chrániť svoje práva, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Obrannú dohodu uzavrela Canberra s Manilou tento mesiac, keď filipínsku metropolu navštívil austrálsky premiér Anthony Albanese. Okrem iného zahŕňa posilnenie námorných aktivít, výmenu informácií a rozvoj obrannej infraštruktúry.
AFP pripomína, že obe krajiny v posledných rokoch postupne posilňovali spoluprácu v oblasti obrany vrátane spoločných námorných hliadok v strategicky dôležitom Juhočínskom mori.
Peking si nárokuje väčšinu tohto mora napriek medzinárodnému rozhodnutiu, podľa ktorého jeho tvrdenia nemajú žiadny právny základ. Filipíny už roky vedú s Čínou konfrontácie ohľadom sporných oblastí v tejto vodnej ceste.
„Niektorí filipínski politici, poháňaní svojimi sebeckými záujmami, šíria nepravdivé informácie o Číne, neustále vyvolávajú provokácie a nepokoje,“ uviedol vo štvrtok na tlačovej konferencii hovorca čínskeho ministerstva obrany Čchen Si v odpovedi na otázku o tejto dohode.
Tieto osoby sa „snažia získať podporu síl mimo regiónu, aby si dodali odvahu a vyvolali nepokoje v Juhočínskom mori“, vyhlásil a skonštatoval, že „to len zhorší napätie a naruší regionálnu stabilitu“.
V prípade narušení alebo provokácií bude Čína podľa jeho slov rázne reagovať s cieľom „zmariť akékoľvek pokusy uvrhnúť Juhočínske more do chaosu“.
Obrannú dohodu uzavrela Canberra s Manilou tento mesiac, keď filipínsku metropolu navštívil austrálsky premiér Anthony Albanese. Okrem iného zahŕňa posilnenie námorných aktivít, výmenu informácií a rozvoj obrannej infraštruktúry.
AFP pripomína, že obe krajiny v posledných rokoch postupne posilňovali spoluprácu v oblasti obrany vrátane spoločných námorných hliadok v strategicky dôležitom Juhočínskom mori.
Peking si nárokuje väčšinu tohto mora napriek medzinárodnému rozhodnutiu, podľa ktorého jeho tvrdenia nemajú žiadny právny základ. Filipíny už roky vedú s Čínou konfrontácie ohľadom sporných oblastí v tejto vodnej ceste.
„Niektorí filipínski politici, poháňaní svojimi sebeckými záujmami, šíria nepravdivé informácie o Číne, neustále vyvolávajú provokácie a nepokoje,“ uviedol vo štvrtok na tlačovej konferencii hovorca čínskeho ministerstva obrany Čchen Si v odpovedi na otázku o tejto dohode.
Tieto osoby sa „snažia získať podporu síl mimo regiónu, aby si dodali odvahu a vyvolali nepokoje v Juhočínskom mori“, vyhlásil a skonštatoval, že „to len zhorší napätie a naruší regionálnu stabilitu“.
V prípade narušení alebo provokácií bude Čína podľa jeho slov rázne reagovať s cieľom „zmariť akékoľvek pokusy uvrhnúť Juhočínske more do chaosu“.