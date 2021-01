Čína varuje pred návštevou americkej diplomatky na Taiwane

New York 8. januára (TASR) – Čína v piatok pohrozila Spojeným štátom, že „draho zaplatia" za to, ak veľvyslankyňa USA pri OSN Kelly Craftová v nasledujúcich dňoch vykoná plánovanú cestu na Taiwan.



„USA zaplatia za svoje nesprávne kroky vysokú cenu," uvádza sa podľa agentúry AFP vo vyhlásení čínskej misie pri OSN.



„Čína dôrazne vyzýva USA, aby zastavili svoju šialenú provokáciu, prestali vytvárať nové prekážky vo vzťahoch medzi Čínou a USA a v spolupráci týchto dvoch krajín v OSN a nevydávali sa ďalej po nesprávnej ceste."



Vo vyhlásení čínskej misie pri OSN sa zdôrazňuje princíp jednej Číny. Jeho dodržiavanie vyžaduje Peking od všetkých krajín, s ktorými má diplomatické vzťahy. Čína považuje Taiwan za svoju odštiepeneckú provinciu, ktorá nemôže nadväzovať medzištátne vzťahy.



Predstavitelia administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa navštívili Taiwan už vlani, a to aj napriek odporu Pekingu a v čase americko-čínskeho napätia pre spory v oblasti obchodu, bezpečnosti a dodržiavania ľudských práv.