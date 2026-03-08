< sekcia Zahraničie
Čína varuje pred novými spormi o spoločnosť Nexperia
Čínska divízia spoločnosti Nexperia v piatok (6. 3.) obvinila holandskú centrálu, že zablokovala pracovné účty všetkých zamestnancov v Číne.
Autor TASR
Peking 8. marca (TASR) - Čína varuje, že obnovený konflikt v holandskej spoločnosti Nexperia môže opäť narušiť globálne dodávateľské reťazce v polovodičovom priemysle. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Čínska divízia spoločnosti Nexperia v piatok (6. 3.) obvinila holandskú centrálu, že zablokovala pracovné účty všetkých zamestnancov v Číne. Čínske ministerstvo obchodu v nedeľu varovalo, že nový konflikt medzi materskou a dcérskou spoločnosťou môže ohroziť výrobu. „Ak by to opäť viedlo ku globálnej kríze vo výrobe polovodičov a dodávateľskom reťazci, Holandsko musí prevziať plnú zodpovednosť,“ uviedlo ministerstvo.
Nexperia je kľúčovým dodávateľom čipov pre automobilový priemysel, ktoré sa používajú v mnohých elektronických systémoch vozidiel. Minulý rok v októbri sa výroba v globálnom automobilovom priemysle prudko zabrzdila po tom, ako čínska vláda zaviedla kontroly vývozu čipov Nexperia vyrobených v ázijskej krajine. Peking reagoval na rozhodnutie holandskej vlády, ktorá prevzala kontrolu nad spoločnosťou Nexperia. Vláda tento krok odôvodnila obavami, že čínsky vlastník Nexperie, holandská spoločnosť Wingtech, by mohla presunúť kľúčové technologické znalosti a výrobné kapacity z Holandska do Číny.
Čínska divízia spoločnosti Nexperia v piatok (6. 3.) obvinila holandskú centrálu, že zablokovala pracovné účty všetkých zamestnancov v Číne. Čínske ministerstvo obchodu v nedeľu varovalo, že nový konflikt medzi materskou a dcérskou spoločnosťou môže ohroziť výrobu. „Ak by to opäť viedlo ku globálnej kríze vo výrobe polovodičov a dodávateľskom reťazci, Holandsko musí prevziať plnú zodpovednosť,“ uviedlo ministerstvo.
Nexperia je kľúčovým dodávateľom čipov pre automobilový priemysel, ktoré sa používajú v mnohých elektronických systémoch vozidiel. Minulý rok v októbri sa výroba v globálnom automobilovom priemysle prudko zabrzdila po tom, ako čínska vláda zaviedla kontroly vývozu čipov Nexperia vyrobených v ázijskej krajine. Peking reagoval na rozhodnutie holandskej vlády, ktorá prevzala kontrolu nad spoločnosťou Nexperia. Vláda tento krok odôvodnila obavami, že čínsky vlastník Nexperie, holandská spoločnosť Wingtech, by mohla presunúť kľúčové technologické znalosti a výrobné kapacity z Holandska do Číny.