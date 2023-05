Čína varuje Úniu pred uvalením sankcií na svoje spoločnosti

Berlín 9. mája (TASR) - Čína v utorok varovala Európsku úniu pred uvalením sankcií na svoje spoločnosti v súvislosti s Ruskom a vyhlásila, že podnikne kroky na ochranu ich záujmov. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Čínsky minister zahraničných vecí Čchin Kang uviedol, že v prípade prijatia represívnych opatrení "Čína tiež podnikne nutné kroky na pevnú ochranu oprávnených záujmov čínskych spoločností".



Čínske a ruské spoločnosti majú "normálnu komunikáciu a spoluprácu", ktorá "by nemala byť ničím ovplyvnená", povedal Čchin po rokovaniach s nemeckou ministerkou zahraničných vecí Annalenou Baerbockovou v Berlíne.



Šéf čínskej diplomacie dodal, že Čína je "rozhodne proti" tomu, aby iné krajiny zavádzali svoje vlastné predpisy alebo prijímali jednostranné opatrenia proti nej.



Veľvyslanci EÚ začnú v stredu rokovať o 11. kole sankcií v súvislosti s ruskou vojenskou agresiou na Ukrajine.



Európska komisia v ich rámci odporúča zastaviť dodávky citlivých technológií ôsmim čínskym spoločnostiam pre podozrenie, že ich predávajú ďalej do Ruska, uvádza sa v príslušnom dokumente.



EÚ chce tiež ostro zakročiť proti reexportu citlivých technológií cez tretie krajiny do Ruska. Obáva sa, že by mohli byť použité na bojisku.



Čchin v Berlíne zdôraznil, že Peking vždy presadzoval "mierový dialóg" s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine.



Čína podľa neho vyšle na Ukrajinu osobitného vyslanca. Minister zároveň vyzval Nemecko, aby sa viac usilovalo o prímerie a mierové rozhovory.



Baerbocková však naliehala na Peking, aby voči Rusku zaujal jasný postoj.



"Neutralita znamená postaviť sa na stranu agresora, a preto je našou hlavnou zásadou dať jasne najavo, že sme na strane obete," povedala ministerka na spoločnej tlačovej konferencii.