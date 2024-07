Čína varuje USA a Japonsko, aby nevytvárali imaginárnych nepriateľov

Peking 29. júla (TASR) - Čína v pondelok varovala Spojené štáty a Japonsko, aby "prestali vytvárať imaginárnych nepriateľov" po tom, čo sa tieto krajiny v nedeľu na rokovaniach v Tokiu ohradili proti aktivitám Pekingu v Juhočínskom mori. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



"Dôrazne vyzývame USA a Japonsko, aby okamžite prestali zasahovať do vnútorných záležitostí Činy a prestali vytvárať imaginárnych nepriateľov," povedal hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, minister obrany USA Lloyd Austin a ich rezortní partneri z Japonska v nedeľu v spoločnom vyhlásení uviedli, že Čína sa svojou zahraničnou politikou usiluje pretvoriť medzinárodný poriadok vo svoj vlastný prospech a na úkor iných. Zopakovali aj rázne námietky voči nárokom Číny v oblasti Juhočínskeho mora, militarizácii a jej "provokačným a zastrašujúcim krokom v tejto oblasti".



Hovorca čínskeho rezortu diplomacie v pondelok oznámil, že spoločné vyhlásenie "nezohľadňuje fakty, zamieňa správne a nesprávne a zlomyseľne útočí na čínsku zahraničnú politiku". Komuniké sa podľa neho "hrubo mieša do vnútorných záležitostí Číny a očierňuje Čínu v námorných otázkach, bezmyšlienkovite sa vyjadruje k normálnemu vojenskému rozvoju a obrannej politike Číny, zveličuje a vyvoláva rozruch okolo hrozby zo strany Číny a zlomyseľne zvyšuje regionálne napätie". Dodal, že Čína to odsudzuje a dôrazne sa proti tomu stavia,



Lin obhajoval vojenské aktivity Číny, ktoré sú podľa neho legitímne a primerané. Čína podľa neho vždy postupovala cestou mierového rozvoja a pevne presadzovala národnú obrannú politiku, ktorá má obranný charakter.