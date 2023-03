Čína varuje USA pred dôsledkami ich konania v Juhočínskom mori

Peking 24. marca (TASR) - Americký torpédoborec sa v piatok už druhý deň po sebe plavil v blízkosti sporných Paracelských ostrovov v Juhočínskom mori. Čína preto varovala USA pred vážnymi dôsledkami, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Čína vo štvrtok uviedla, že jej námorníctvo odohnalo americký torpédoborec USS Milius, ktorý sa preplavil vo štvrtok okolo Paracelských ostrovov. USA to však popreli.



V piatok sa americký torpédoborec opäť plavil v blízkosti súostrovia, na ktoré si robia nároky Čína, Taiwan a Vietnam. Spojené štáty tým v rámci "operácie slobodná plavba" spochybňujú požiadavky týchto troch krajín, ktoré chcú, aby si zahraničné lode pýtali ich povolenie alebo ich aspoň vopred upozornil na plavbu v okolí súostrovia.



"Nezákonné a rozsiahle územné nároky v Juhočínskom mori predstavujú vážnu hrozbu pre slobodu morí vrátane námornej plavby a preletov... Spojené štáty spochybňujú neprimerané nároky na morské územia všade vo svete bez ohľadu na totožnosť nárokovateľa," uviedol hovorca amerického námorníctva Luka Bakic.



Čínske ministerstvo obrany však USA pre toto konanie obvinilo z podkopávania mieru a stability v Juhočínskom mori. "Konanie americkej armády vážne narúša čínsku suverenitu a bezpečnosť a porušuje medzinárodné právo... Žiadame USA, aby okamžite prestali s takýmito provokáciami inak ponesú vážne následky nečakaných incidentov, ktoré tým spôsobia," uviedol čínsky rezort.



Peking opäť uviedol, že čínska armáda americkú loď odohnala. Spojené štáty to znovu popreli. Obe strany pritom o svojom konaní tvrdia, že je v súlade s medzinárodným právom.



Spojené štáty v Juhočínskom mori nemajú územné nároky, no americká armáda dlhodobo hliadkuje v jeho vodách. Vedú ním dôležité obchodné trasy a nachádzajú sa tam ložiská nerastných surovín. Čína na prítomnosť americkej armády v Juhočínskom mori pravidelne reaguje s hnevom a Spojené štáty obviňuje zo zasahovania do záležitostí Ázie a čínskej suverenity.