Čína varuje: V prípade provokácie Taiwanu prijmeme drastické opatrenia

Peking 29. decembra (TASR) - Čína prijme "drastické opatrenia", ak Taiwan podnikne akékoľvek kroky smerujúce k svojej nezávislosti. V stredu to vyhlásil hovorca čínskeho Úradu pre záležitosti Taiwanu, podľa ktorého sa budú provokácie zo strany Taiwanu budúci rok stupňovať, informovala agentúra Reuters.



Čína sa snažila už urobiť všetko pre mierové opätovné zjednotenie s Taiwanom, avšak Peking zakročí v prípade, ak Taiwan prekročí akúkoľvek "červenú líniu" v súvislosti so snahami o svoje osamostatnenie, uviedol hovorca Úradu pre záležitosti Taiwanu Ma Siao-kuang pre novinárov.



"Ak separatistické sily, usilujúce sa o nezávislosť Taiwanu, budú provokovať, uplatňovať silu, či dokonca prekročia akúkoľvek červenú líniu, budeme musieť pristúpiť k drastickým opatreniam," uviedol Ma Siao-kuang.



Čína okrem toho očakáva, že provokácie zo strany separatistických síl Taiwanu, rovnako ako aj "zásahy zvonka", budú v nadchádzajúcich mesiacoch "intenzívnejšie a ostrejšie".



"Budúci rok bude situácia týkajúca sa Taiwanského prielivu komplexnejšia a zložitejšia," uviedol Ma.



Čína považuje ostrovný štát Taiwan aj s jeho demokratickou vládou za svoje vlastné územie a v priebehu uplynulých dvoch rokov zvýšila vojenský a diplomatický tlak, aby si presadila svoje nároky týkajúce sa tohto ostrova, píše Reuters.



V posledných mesiacoch čínske stíhačky čoraz častejšie narúšajú vzdušný priestor Taiwanu, čo vyvoláva obavy západných spojencov, ako napríklad Spojených štátov či Japonska, že by Peking mohol podniknúť voči Taiwanu vojenskú inváziu. Peking pritom považuje otázku spojenú s nezávislosťou Taiwanu za najcitlivejší problém vo svojom vzťahu s Washingtonom, vysvetľuje Reuters.