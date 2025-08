Čínske škôlky pre deti v predškolskej dochádzke budú zadarmo

Peking 5. augusta (TASR) - Verejné materské školy budú v Číne od jesene zadarmo pre deti v poslednom ročníku predškolskej dochádzky, oznámila v utorok tamojšia vláda. Podľa agentúry AFP toto rozhodnutie prijala v dôsledku hroziacej demografickej krízy, píše TASR.



„Od jesene 2025 sa na deti navštevujúce verejné materské školy v poslednom ročníku pred nástupom do školy nebudú vzťahovať poplatky za starostlivosť a vzdelávanie,“ uviedla čínska vláda.



Toto oznámenie prišlo týždeň po tom, ako Peking vyhlásil, že rodičom poskytne príspevky v hodnote približne 500 dolárov ročne za každé dieťa mladšie ako tri roky.



AFP vysvetľuje, že populácia Číny za posledné tri roky klesá. Podľa demografických modelov Organizácie Spojených národov (OSN) by počet jej obyvateľov do roku 2100 mohol klesnúť zo súčasných 1,4 miliardy na 800 miliónov.



Len minulý rok sa znížila populácia Číny o 1,39 milióna ľudí. V krajine sa vlani narodilo len 9,54 milióna detí, čo predstavuje iba polovicu oproti roku 2016.



Čína už v roku 2023 stratila prvenstvo ako najľudnatejšia krajina na svete a nahradila ju India.