Čína verí v zlepšenie vzťahov s USA bez ohľadu na výsledok volieb

Peking 4. marca (TASR) - Čína v pondelok vyjadrila presvedčenie, že jej vzťahy so Spojenými štátmi bude možné zlepšiť bez ohľadu na to, kto v USA zvíťazí v novembrových prezidentských voľbách. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Pripomenuli ste americké prezidentské voľby; je to vnútorná záležitosť Spojených štátov," povedal hovorca Celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov (parlamentu).



"Bez ohľadu na to, kto sa stane prezidentom, sme presvedčení, že Spojené štáty sú schopné vyvíjať úsilie rovnakým smerom ako Čína a pracovať na stabilných, zdravých a udržateľných vzťahoch medzi Čínou a USA," dodal hovorca.



Postoj Číny je podľa hovorcu stály. Dodal, že stabilizovanie a zlepšenie vzťahov medzi týmito dvomi krajinami pozorne sleduje celé medzinárodné spoločenstvo.



Situácia medzi Pekingom a Washingtonom je v uplynulých rokoch napätá v spojitosti so technológiami, obchodnými vzťahmi či ľudskými právami, Taiwanom a nárokmi Číny v oblasti Juhočínskeho mora.



V novembrových prezidentských voľbách sa proti sebe pravdepodobne postavia súčasný prezident Joe Biden a exprezident Donald Trump.