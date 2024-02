Čína vkročila do nového roka, patrí drakovi

Peking 9. februára (TASR) - Čína o polnoci z piatka na sobotu miestneho času vstúpila do nového roka podľa svojho tradičného lunárneho kalendára. Po roku králika tak v rámci 12-ročného čínskeho zverokruhu prišiel rok draka, informuje TASR.



Drak je v Číne mimoriadne populárnym symbolom a podľa povier prináša silu a šťastie. Preto si mnohí Číňania plánujú deti práve v tomto roku, píše agentúra DPA.



Čínsky Nový rok 2024 trvá od 10. februára až do sviatku lampiónov 24. februára. Nový rok sa zvykne oslavovať aj 16 dní, avšak dni pracovného pokoja trvajú iba od 10. februára do 17. februára, poznamenáva americký denník USA Today.



Väčšina Číňanov oslavuje príchod nového roka s príbuznými, takže v tomto období sa po celej krajine presúva množstvo ľudí. Tohtoročné novoročné cestovanie predovšetkým v strednej Číne sťažili snehové fujavice.



Číňania nový rok obyčajne vítajú pri bohatej večeri a v štátnej televízii sledujú novoročný galaprogram. Na vchodové dvere umiestňujú dekorácie v červenej farbe v nádeji, že im to prinesie v nastávajúcom roku úspech a šťastie. Obľúbeným novoročným darčekom sú peniaze v červených obálkach, keďže červená symbolizuje šťastie.



Štátna televízia odvysielala okrem iného aj novoročný pozdrav posádky čínskej vesmírnej stanice Nebeský palác.