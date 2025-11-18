< sekcia Zahraničie
Čína: Vláda bude vždy chrániť bezpečnosť cudzincov v súlade so zákonom
Varovanie Japonska bolo reakciou na prebiehajúci spor medzi krajinami, ktorý vznikol po vyjadreniach japonskej premiérky Sanae Takaičiovej o Taiwane.
Autor TASR
Peking 18. novembra (TASR) - Peking v utorok prisľúbil, že bude „chrániť bezpečnosť“ zahraničných občanov v Číne. Urobil tak v reakcii na vyjadrenia Tokia, ktoré varovalo svojich občanov, aby si v Číne dávali pozor a vyhli sa veľkým davom ľudí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Varovanie Japonska bolo reakciou na prebiehajúci spor medzi krajinami, ktorý vznikol po vyjadreniach japonskej premiérky Sanae Takaičiovej o Taiwane. Tá pred časom počas svojho vystúpenia pred japonským parlamentom uviedla, že ozbrojené útoky Číny na tento ostrov by mohli Japonsko podnietiť k tomu, aby Taiwan vojensky podporilo. Čína, ktorá ostrov považuje za súčasť svojho územia, na tieto komentáre reagovala pobúrene.
„Čínska vláda vždy chránila a bude naďalej chrániť bezpečnosť zahraničných občanov v Číne v súlade so zákonom,“ povedala hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ningová v súvislosti so spomínaným varovaním Japonska.
Medzičasom v Pekingu prebehli rokovania medzi najvyšším predstaviteľom japonského ministerstva zahraničných vecí pre ázijsko-tichomorské záležitosti Masaakim Kanaim a jeho čínskym náprotivkom Liouom Ťin-sungom. Cieľom týchto rokovaní bolo upokojiť situáciu. Podľa hovorkyne Čína počas zopakovala svoj „silný protest“ voči vyjadreniam Tokiu.
Čína opakovane deklaruje - a nevylučuje pritom ani použitie sily, - že jedného dňa Taiwan ovládne. Peking považuje Taiwan za svoju odštiepeneckú provinciu aj napriek tomu, že tento ostrov má od roku 1949 nezávislú vládu.
Na spomínané komentáre japonskej premiérky reagoval aj čínsky generálny konzul v Osake Süe Ťien, ktorý Takaičiovej v príspevku na sociálnych sieťach pohrozil sťatím hlavy. Japonské ministerstvo zahraničných vecí a japonské veľvyslanectvo v Číne vyjadrili voči tomu ostrý protest a požiadali o vymazanie príspevku. Príspevok bol následne odstránený.
Japonská premiérka neskôr povedala, že jej výrok nereprezentoval jednotný postoj japonskej vlády, ale jej osobný názor na prípadný najhorší scenár vývoja okolo Taiwanu.
Hoci Japonsko Taiwan neuznáva ako nezávislý štát, udržiava s ním neoficiálne styky.
Varovanie Japonska bolo reakciou na prebiehajúci spor medzi krajinami, ktorý vznikol po vyjadreniach japonskej premiérky Sanae Takaičiovej o Taiwane. Tá pred časom počas svojho vystúpenia pred japonským parlamentom uviedla, že ozbrojené útoky Číny na tento ostrov by mohli Japonsko podnietiť k tomu, aby Taiwan vojensky podporilo. Čína, ktorá ostrov považuje za súčasť svojho územia, na tieto komentáre reagovala pobúrene.
„Čínska vláda vždy chránila a bude naďalej chrániť bezpečnosť zahraničných občanov v Číne v súlade so zákonom,“ povedala hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ningová v súvislosti so spomínaným varovaním Japonska.
Medzičasom v Pekingu prebehli rokovania medzi najvyšším predstaviteľom japonského ministerstva zahraničných vecí pre ázijsko-tichomorské záležitosti Masaakim Kanaim a jeho čínskym náprotivkom Liouom Ťin-sungom. Cieľom týchto rokovaní bolo upokojiť situáciu. Podľa hovorkyne Čína počas zopakovala svoj „silný protest“ voči vyjadreniam Tokiu.
Čína opakovane deklaruje - a nevylučuje pritom ani použitie sily, - že jedného dňa Taiwan ovládne. Peking považuje Taiwan za svoju odštiepeneckú provinciu aj napriek tomu, že tento ostrov má od roku 1949 nezávislú vládu.
Na spomínané komentáre japonskej premiérky reagoval aj čínsky generálny konzul v Osake Süe Ťien, ktorý Takaičiovej v príspevku na sociálnych sieťach pohrozil sťatím hlavy. Japonské ministerstvo zahraničných vecí a japonské veľvyslanectvo v Číne vyjadrili voči tomu ostrý protest a požiadali o vymazanie príspevku. Príspevok bol následne odstránený.
Japonská premiérka neskôr povedala, že jej výrok nereprezentoval jednotný postoj japonskej vlády, ale jej osobný názor na prípadný najhorší scenár vývoja okolo Taiwanu.
Hoci Japonsko Taiwan neuznáva ako nezávislý štát, udržiava s ním neoficiálne styky.